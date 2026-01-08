יום שישי, 09.01.2026 שעה 01:23
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

בתוספת הזמן: מילאן חילצה 1:1 דרמטי נגד גנואה

הרוסונרי נעצרו במפתיע נגד הקבוצה מהתחתית, כשרפאאל לאו איזן בדקה ה-92 וסחט נקודה. קולומבו כבש ראשון לאורחת. הפער מאינטר בפסגה עלה ל-3 נקודות

|
אכזבה במילאן (IMAGO)
אכזבה במילאן (IMAGO)

המחזור ה-19 בליגה האיטלקית ננעל הערב (חמישי) עם שני משחקים, כשבמוקד, מילאן נעצרה באופן מפתיע נגד גנואה אחרי 1:1 דרמטי עם שער בתוך תוספת הזמן. במשחק השני של הערב, קרמונזה וקליארי נפרדו ב-2:2 קצבי ונהדר.

מילאן – גנואה 1:1

אחרי איבוד הנקודות המפתיע של נאפולי, מילאן קיוותה להיצמד לאינטר בפסגה ולהתרחק קצת מהמקום השלישי במרוץ הצמוד לאליפות. בדקה ה-28 האדומים נלקעו לפיגור מפתיע כאשר מתיאו קולומבו כבש לזכות גנואה.

הרוסונרי ניסו למצוא את השוויון ולחזור למשחק, אך לא מצאו את הרשת, עד שבדקה ה-92, בתוך תוספת הזמן, רפאל לאאו כבש וקבע חלוקת נקודות מפתיעה בסיום. מילאן נעצרה והפער מאינטר שבפסגה עלה לשלוש נקודות, כשמנגד גנואה מהתחתית עם נקודה חשובה במאבקי התחתית כשהיא שלוש נקודות מעל הקו האדום.

קרמונזה – קליארי 2:2

שתי הקבוצות, שנמצאות בחלק התחתון של הטבלה, קיוו לצאת עם שלוש נקודות שיעזרו לטפס למעלה, אך נפרדו בחלוקת נקודות בתום משחק מהנה. המארחת עלתה ליתרון כפול המחצית הראשונה משערים ששל דניס יונסן וג׳יימי וארדי, ואילו האורחת חזרה בחצי השני משערים של נדרי אדופו ויאל טרפי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */