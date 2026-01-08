אלונסו: אמבפה יגיע היום לסעודיה, מרגיש טוב

ריאל מדריד נקמה ספורטיבית על החמישייה בדרבי בליגה עם 1:2 הערב (חמישי) על אתלטיקו מדריד בחצי גמר הסופר קופה, ובכך היא עלתה לגמר כדי לשחזר את המפגש המדויק משנה שעברה, עם קלאסיקו גדול. פדריקו ואלוורדה כבש ראשון ובישל לרודריגו את ה-0:2, אלכסנדר סורלות’ רק הצליח לצמק לקראת הסיום.

ואלוורדה אמר בסיום: “צריכים להיות כנים, אתלטיקו שיחקה טוב יותר מאיתנו. זו האמת. כבשנו גול מוקדם ואז היינו נינוחים יותר מידי. ויניסיוס ודייגו סימאונה? חלק מהכדורגל, חלק מהמשחק, זה דרבי, דברים כאלו קורים, נגמרים ונשארים על הדשא. אנחנו חייבים לשחק טוב יותר, אבל גם טוב שאנחנו יודעים לסבול כדי לנצח”.

גם דייגו סימאונה הגיב לתקרית: “מה שקרה עם ויניסיוס ג’וניור? מה שקורה על הדשא נשאר על הדשא. יש לי המון כבוד לכל השחקנים של ריאל מדריד”. נזכיר, צ’ולו תועד מחליף מילים בצורה די אגרסיבית עם הברזילאי, ולאחר מכן בספרד פרסמו שסיפק לו טראש טוק ואמר: “הולכים לפטר אותך, פלורנטינו פרס יעיף אותך, קוראים לך בוז”.

טיבו קורטואה אמר לאחר המשחק: “איזה גול של ואלוורדה, הוא בועט כמו משוגע. ראיתי את זה מזווית מושלמת, שער מדהים. הרגשנו רע אחרי ההפסד בליגה לאתלטיקו, ידענו שאנחנו חייבים לנצח הפעם, בעיקר כי זה שני משחקים על תואר ורצינו לעלות לגמר”.

ויניסיוס ורודריגו חוגגים (IMAGO)

עוד מהבלגי: “חייבים לנצח גם את הגמר. שנה שעברה הפסדנו שני גמרים לברצלונה והפעם זה לא יכול להיגמר כך שוב, אבל בטח הם מרגישים באותה צורה כי הם הפסידו את הקלאסיקו בליגה לא מזמן ועדיין רוצים נקמה. אנחנו חייבים להתאושש עד יום ראשון ולצבור אנרגיה מחדש לקראת המפגש הזה”.

צ’אבי אלונסו אמר בסיום: “שמעתי את מה שסימאונה אמר לוויניסיוס, ולא אהבתי את זה. אי אפשר לדבר ככה, יש דברים שחצו קווים אדומים. לא מתקבל בשום צורה לדבר ככה לשחקנים שלי. המטרה הייתה להעפיל ועשינו את זה, אז אנחנו שמחים. ידענו לסבול במשחק הזה ולצאת עם עלייה לגמר. אמבפה? הוא מרגיש טוב יותר ויטוס לסעודיה, יש סיכוי שהוא יוכל לשחק”.

רודריגו הוסיף: “צ’אבי אלונסו סומך עליי. השער שלי? אלונסו ביקש שאפסיק להיות רק על הקו ואכנס לאמצע, אז עשיתי את זה. משם הגיע מצב טוב ואני שמח שידעתי לנצל אותו. ברגע שנשרקה העבירה בהתחלה לחופשית ממרחק רב, ישר הסתכלנו כולם על ואלוורדה ואמרנו לו לבוא לבעוט. הוא צריך לבעוט 10 פעמים במשחק עם היכולת שיש לו ברגל”.