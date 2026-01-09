יום שישי, 09.01.2026 שעה 06:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אבו עביד לא תורגל לקראת מכבי, דראימי בהרכב

הפתעה צפויה בהרכב של שרון מימר מול האלופה מחר ב-15:00, כאשר גאנטוס יזוז לעמדת הבלם. קרלו ברוצי'ץ' יחזור לעמדת המגן השמאלי, ההרכב המלא בפנים

|
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

אחרי שהובסה מול הפועל באר שבע 5:0 במשחק הליגה האחרון בקלות יחסית שאינה מאפיינת את הקבוצה של העונה, בני סכנין תתארח מחר (שבת) ב-15:00 בבלומפילד למשחק לא פחות קשה מול האלופה מכבי ת"א ששואפת לצאת מהתקופה הפחות טובה שהיא נמצאת בה.

מדובר במשחק בשעה 15:00 המוקדמת, שבעבר הלא רחוק הפגיש את שתי הקבוצות באותה שעה, והקבוצה הצפונית לא יצאה בידיים ריקות. בכל אופן, בסכנין מקווים שגם הפעם הקבוצה תצליח להשיג נקודות בניסיון לבסס את מקומה במרכז הטבלה.

המאמן שרון מימר יבצע מספר שינויים בהרכב – ההפתעה היא לגבי איאד אבו עביד שיפתח בספסל כאשר מארון גנטוס שפתח במשחקים האחרונים כמגן שמאלי יוסט לעמדתו הטבעית כבלם לצידו של חסן חילו. קרלו ברוצי'ץ' שלא היה בסגל במשחק האחרון יחזור לעמדתו כמגן שמאלי.

מנגד, סכנין תחסר את קשרה הזר המורחק מתיו קודג’ו ומי שימלא את מקומו יהיה הזר איברהימה דראמה, שלדעת כולם לא מימש עדיין את הפוטנציאל שלו. בחלק הקדמי ישחקו ג'בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן. בשער הקבוצה יעמוד מוחמד אבו ניל שמול ב"ש גילה יכולת לא טובה בלשון המעטה מה שהשפיע על כל ההגנה ומחר תינתן לו הזדמנות לחזור ולהציג את היכולת הטובה שהציג עד למשחק האחרון. 

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ' ,עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, איברהימה דראמה וארתור מירניאן.

