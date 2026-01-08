"ריאל שרדה, אבל נגד ברצלונה יהיה סיפור אחר"

ריאל מדריד השיגה נקמה ספורטיבית. אחרי שאתלטיקו מדריד פירקה אותו לגמרי עם חמישייה במשחק הליגה בין שתי היריבות העירוניות, הערב (חמישי) חניכיו של צ’אבי אלונסו ניצחו 1:2 בחצי הגמר של הסופר קופה כדי לקבוע דייט עם ברצלונה בגמר הגדול בסעודיה ביום ראשון. בכך, אותו גמר כמו אשתקד ישוחזר פעם נוספת.

הבלאנקוס עלו ל-0:2 משער מדהים של פדריקו ואלוורדה בחופשית מושלמת ובישול של האורוגוואי לרודריגו, כאשר אלכסנדר סורלות’ רק הצליח לצמק את התוצאה. החדשות הרעות עבור אלונסו אלו הפציעות, כשלצד קיליאן אמבפה שלא שיחק המאמן הבאסקי נאלץ להוציא את אנטוניו רודיגר ואת ראול אסנסיו ביחד במחצית השנייה. בדיווחים הראשונים מעדכנים שהפציעה של אסנסיו לא רצינית והוא יהיה כשיר לקלאסיקו.

ריאל סיימה את המשחק ללא אף בלם טבעי כאשר גם דין האוסן הפצוע לא היה כשיר לשחק, ושלושה מגנים שמאליים חתמו את דקות הסיום בדמות פרלאן מנדי, פראן גארסיה ואלברו קאררס, כאשר גם המגן הימני שהיה ואלוורדה לא בדיוק שיחק בעמדה הטבעית שלו שהיא קשר. כעת, אלונסו יקווה שהוא יקבל בשורות טובות לקראת הגמר נגד ברצלונה מבחינת מי כשיר ומי לא.

פדריקו ואלוורדה בעננים (IMAGO)

והיה גם משחק. רודריגו המשיך בכושר הנהדר שלו ורשם מעורבות שישית בגולים בששת משחקיו האחרונים, עם שלושה שערים ושלושה בישולים. ואלוורדה, שבעט חופשית מרהיבה לחיבורים של יאן אולבק, כבש אחרי 76 שניות, הגול המהיר ביותר בהיסטוריה של הסופר קופה. זה היה גם השער הראשון של האורוגוואי העונה, אך הבישול השביעי.

ריאל מדריד רשמה ניצחון חמישי ברציפות ובספרד החמיאו: “ריאל ניצחה בשיניים והיו לה מספיק הזדמנויות לסגור סיפור, אבל היא עמדה במשימה וקבעה קלאסיקו בגמר”, רשמו ב’מארקה’. ב’אס’ הוסיפו: “רודריגו המשיך בכושר, ואלוורדה הגיע לעונה וריאל מדריד בתקופה טובה, אבל נגד ברצלונה זה יהיה אחרת לגמרי והרבה תלוי בכשירות של הכוכבים הגדולים”.