יום חמישי, 08.01.2026 שעה 23:43
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

"ריאל שרדה, אבל נגד ברצלונה יהיה סיפור אחר"

דאגה במדריד מהפציעות של הבלאנקוס אחרי ה-1:2 על אתלטיקו, כש-3 מגנים שמאליים חתמו את הדרבי, מעבר לאמבפה שבספק. שיא לוואלוורדה, רודריגו לוהט

|
ויניסיוס ורודריגו חוגגים (IMAGO)
ויניסיוס ורודריגו חוגגים (IMAGO)

ריאל מדריד השיגה נקמה ספורטיבית. אחרי שאתלטיקו מדריד פירקה אותו לגמרי עם חמישייה במשחק הליגה בין שתי היריבות העירוניות, הערב (חמישי) חניכיו של צ’אבי אלונסו ניצחו 1:2 בחצי הגמר של הסופר קופה כדי לקבוע דייט עם ברצלונה בגמר הגדול בסעודיה ביום ראשון. בכך, אותו גמר כמו אשתקד ישוחזר פעם נוספת.

הבלאנקוס עלו ל-0:2 משער מדהים של פדריקו ואלוורדה בחופשית מושלמת ובישול של האורוגוואי לרודריגו, כאשר אלכסנדר סורלות’ רק הצליח לצמק את התוצאה. החדשות הרעות עבור אלונסו אלו הפציעות, כשלצד קיליאן אמבפה שלא שיחק המאמן הבאסקי נאלץ להוציא את אנטוניו רודיגר ואת ראול אסנסיו ביחד במחצית השנייה. בדיווחים הראשונים מעדכנים שהפציעה של אסנסיו לא רצינית והוא יהיה כשיר לקלאסיקו.

ריאל סיימה את המשחק ללא אף בלם טבעי כאשר גם דין האוסן הפצוע לא היה כשיר לשחק, ושלושה מגנים שמאליים חתמו את דקות הסיום בדמות פרלאן מנדי, פראן גארסיה ואלברו קאררס, כאשר גם המגן הימני שהיה ואלוורדה לא בדיוק שיחק בעמדה הטבעית שלו שהיא קשר. כעת, אלונסו יקווה שהוא יקבל בשורות טובות לקראת הגמר נגד ברצלונה מבחינת מי כשיר ומי לא.

פדריקו ואלוורדה בעננים (IMAGO)פדריקו ואלוורדה בעננים (IMAGO)

והיה גם משחק. רודריגו המשיך בכושר הנהדר שלו ורשם מעורבות שישית בגולים בששת משחקיו האחרונים, עם שלושה שערים ושלושה בישולים. ואלוורדה, שבעט חופשית מרהיבה לחיבורים של יאן אולבק, כבש אחרי 76 שניות, הגול המהיר ביותר בהיסטוריה של הסופר קופה. זה היה גם השער הראשון של האורוגוואי העונה, אך הבישול השביעי.

ריאל מדריד רשמה ניצחון חמישי ברציפות ובספרד החמיאו: “ריאל ניצחה בשיניים והיו לה מספיק הזדמנויות לסגור סיפור, אבל היא עמדה במשימה וקבעה קלאסיקו בגמר”, רשמו ב’מארקה’. ב’אס’ הוסיפו: “רודריגו המשיך בכושר, ואלוורדה הגיע לעונה וריאל מדריד בתקופה טובה, אבל נגד ברצלונה זה יהיה אחרת לגמרי והרבה תלוי בכשירות של הכוכבים הגדולים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */