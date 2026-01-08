יום שישי, 09.01.2026 שעה 00:01
רמת גן לא עוצרת בדרך לניצחון 15 ברציפות

החניכות של עדן ענבר המשיכו בעונה המופלאה ונותרו מושלמות, זאת לאחר 70:74 על אליצור רמלה. ראשל"צ הביסה את חולון. ירושלים, כרמיאל ואשדוד ניצחו

טג'ה גורסיץ' (עודד קרני, המנהלת)
טג'ה גורסיץ' (עודד קרני, המנהלת)

משחקי המחזור ה-15 בליגת אתנה ווינר סל המשיכו הערב (חמישי), כאשר במוקד מכבי רמת גן המשיכה לדהור עם ניצחון 15 ברציפות אחרי 70:74 על אליצור רמלה, הפועל לב ירושלים ניצחה 66:85 את הפועל באר שבע/דימונה, מכבי אשדוד ניצחה 65:78 את בנות פתח תקווה, מכבי כרמיאל ניצחה 58:73 והפועל ראשון לציון הביסה 50:86 את אליצור חולון.

הפועל ראשון לציון – אליצור חולון 50:86

הפועל ראשון לציון הביסה בביתה את אליצור חולון, תוך שמירה על יתרון משמעותי לאורך כל המשחק. במהלך הרבע השני פתחה ראשון לציון בריצה מטורפת של 2:19, שהסתיימה בתוצאה 18:30. הרבע השלישי לא היה שונה, כשקבוצת ראשון לציון חזרה עם ריצה של 2:20 שהגדילה את הפער בצורה מוחצת. לראשל"צ היו 48 ריבאונדים ו-12 חטיפות, לעומת 35 ריבאונדים ו-5 חטיפות בלבד לחולון.

קלעו לראשל"צ: יאנג 25 נק’ ו-10 ריבאונדים, בייטי 17 נק’, ציפל 17 נק’ ו-9 ריב’, בולדירבה 9 נק’ ו-9 ריב’, לב 8 נק’, בוגיצ’ביץ’ 5 נק’, יצחקי 3 נק’ ושטיקלרו 2 נק’.

קלעו לחולון: קלי 15 נקודות, 10 ריבאונדים, ברון – 11 נקודות, ג’וזף ובראן 8 נק’, וטורי 5 נק’, רינת 2 נק’ ודיאלו 1 נק’.

מכבי חיפה – מכבי כרמיאל 73:58

מכבי חיפה לא הצליחה לשמור על יתרונה מול מכבי כרמיאל, שהשיגה ניצחון מרשים באולם האסי בחיפה. הרבע הראשון היה צמוד והסתיים בשוויון 15. ברבע השני, כרמיאל שייטה עם רבע מצוין של 11:25, ויוכי הירן סיימה את המחצית עם 15 נקודות. היתרון של כרמיאל המשיך לגדול גם ברבע השלישי, בו היא הוסיפה עוד 8 נקודות ליתרונם.

מכבי כרמיאל (באדיבות הקבוצה)מכבי כרמיאל (באדיבות הקבוצה)

קלעו לכרמיאל: הירן 27 נק’, ג’נקינס 26 נק’ ו-17 ריב’, עמאר 9 נק’, גומז 4 נק’, טויטו 4 נק’ ולביא 3 נק’.

קלעו לחיפה: סלרס 15 נק’ ו-7 אסיסטים, מונונגה 13 נק’, פטרי 12 נק’, רמביסווסקה 10 נק’, פרסלי 4 נק’, הלוי 3 נק’, כיף 2 נק’.

בנות פתח תקווה – מכבי אשדוד 78:65

בנות פתח תקווה נכנעה בביתן למכבי אשדוד בתוצאה 78:65, כשלא הצליחה למצוא את הדרך לניצחון גם בזכות יתרון הביתיות. בנות פתח תקווה סבלה מ-17% בלבד בקליעות מחוץ לקשת, בעוד אשדוד הפגינה 41% והראתה שליטה גם בריבאונדים עם 50 לעומת 44.

קלעו לפתח תקווה: ספרקל שיינה טיילור 32 נק’, 6 ריב’ ו-5 אס’, בויאנה קובסביץ 16 נק’ ו-10 ריב’, נועה וואשדי 2 נק’.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה 23 נק’ ו-13 ריב’, מאיה זילברשלג 18 נק’ ו-4 ריב’, קורטני ריינג’ 12 נק’, 11 ריב’ ו-7 אס’, הדר חדר 6 נק’, סטפני וואטס 4 נק’ ו-4 ריב’

הפועל לב ירושלים – הפועל באר שבע/דימונה 66:85

הפועל ירושלים שמרה על מאזן מושלם, כאשר היא נהנתה מ-77% מהקו ו-42% מחוץ לקשת, בעוד יריבתם סיימה עם 70% מהקו ורק 22% מחוץ לקשת. יתרון נוסף היה בצבע, בו ירושלים לקחה 57% לעומת 46%.

קלעו לירושלים: מוריסון 24 נק’ ו-16 ריב’, מיכאלה לזיץ 18 נק’, ליטלטון 17 נק’, 8 ריב’ ו-6 ריב’, סוואנה ווילקינסון 10 ריב’, ג’וי אוסיגוואי 5 נק’.

קלעו לבאר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק 15 נק’ ו-7 ריב’, קריסטל ברדפורד 14 נק’ ו-5 ריב’, שדא כנעאן 10 נק’ ו-4 אס’, אליסון זלין 2 נק’ ואופק טלקר 1 נק’

מכבי רמת גן – אליצור רמלה 70:74

מכבי עירוני רמת גן השיגה את הניצחון ה-15 שלה ברציפות בליגה, כשגברה בביתה על אליצור רמלה, שהגיעה אחרי ניצחון מרשים על אשדוד, אך לא הצליחה לשמור על המומנטום והחניכות של עדן ענבר שמרו על היתרון.

טל נתן (עודד קרני, המנהלת)טל נתן (עודד קרני, המנהלת)

קלעו לרמת גן: תומאס 25 נק’, ויויאנס 21 נק’ ו-8 ריב’, גורסיץ’ 11 נק’, תירוש 9 נק’, אייזנר 3 נק’, חתוקאי 3 נק’, סטאוטמן 2 נק’ ו-9 ריב’.

קלעו לרמלה: רוטברג 20 נק’, גבירטנס 18 נק’ ו-10 ריב’, האריגן 11 נק’, גרזון 8 נק’, רווח 6 נק’, נלסון 4 נק’ ובוסגנה 3 נק’.

