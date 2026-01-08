יום חמישי, 08.01.2026 שעה 23:43
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

טראש טוק חריג בין ויניסיוס לצ'ולו באמצע הדרבי

הברזילאי של ריאל ומאמן אתלטיקו תועדו מחליפים דין והדברים במהלך חצי גמר הסופר קופה, בספרד פרסמו שהארגנטינאי אמר: "הולכים לפטר אותך, תזכור"

ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)
ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)

הדרבי של מדריד במסגרת חצי גמר הסופרקאפ הספרדי נפתח באווירה טעונה במיוחד, ולא רק על הדשא. כבר בדקות הראשונות נרשם טראש טוק חריג בין מאמן אתלטיקו מדריד, דייגו סימאונה, לבין כוכב ריאל מדריד, בזמן המשחק על הקו על כר הדשא. המפגש עצמו נחתם הערב (חמישי) עם 1:2 לריאל בדרך לקלאסיקו בגמר.

השניים, שנחשבים לדמויות כריזמטיות וסוערות בכדורגל הספרדי, עמדו על אותו קו צד, מרחק מטרים ספורים בלבד זה מזה. ויניסיוס פנה תחילה לסימאונה, שהגיב בתחילה בחיוך, אך בהמשך, בעקבות התעקשותו של הברזילאי, פנה המאמן לשופט הרביעי, ויקטור גארסיה ורדורה, כדי להתלונן.

אלא שדווקא סימאונה היה זה שסיפק את הרגע המדובר: לפי צילומים שצוטטו בשידור ברדיו הספרדי, המאמן הארגנטינאי נראה פונה לויניסיוס ואומר לו בעקיצה: “פלורנטינו הולך לפטר אותך, תזכור מה שאני אומר לך”, על רקע העתיד המעורפל של הברזילאי בבירת ספרד.

דייגו סימאונה מחלק הוראות (IMAGO)דייגו סימאונה מחלק הוראות (IMAGO)

השופט הרביעי ביקש מסימאונה להירגע, אך גם לאחר מכן ויניסיוס חזר לדבר עם המאמן, שסיים את חילופי הדברים במחאה נוספת לעבר צוות השיפוט. עד לסיום המחצית הראשונה נרגעה האווירה, כל אחד חזר להתמקד בתפקידו, ויניסיוס במשחק עצמו וסימאונה בניסיונות לפרוץ את ההגנה של ריאל מדריד.

עם זאת, גם אז הדרמה לא הסתיימה: בסיום 45 הדקות הראשונות סימאונה קרא לדני קרבחאל לשיחה, ובתנועות ידיים לכיוון הקווים נראה כי הזהיר אותו בנוגע להתנהלות של חברו לקבוצה. וגם שם זה לא נגמר. ויניסיוס הוחלף בדקה ה-81 ובירידה שלו הטיח דברים בסימאונה, עד שאנטוניו רודיגר מיהר להעיף אותו משם ואל הספסל כדי לסגור את הסיפור מהר.

