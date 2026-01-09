יום שישי, 09.01.2026 שעה 06:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה תכריע בקרוב: ברוניניו או אסאדי

הירוקים במאמץ אחר החתמת קשר 10 לקבוצה, כשהצ׳יליאני זוכה לעדיפות לאור פערים גדולים מול לבוב האוקראינית. במועדון מחפשים גם שחקן כנף בהשאלה

|
שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה שואפת להתחזק ולהשתדרג בחלון ההעברות של ינואר בשני שחקנים: האחד קשר מספר 10 והשני שחקן כנף. בשלב זה, המיקוד הוא בעמדת הקשר ההתקפי, כאשר על הפרק שני מועמדים מובילים שאחד מהם אמור להגיע.

הראשון הוא ברוניניו מקרפטי לבוב האוקראינית, מולה קיימים כיום פערים כספיים גדולים מאוד בכל הנוגע לדמי ההעברה. השני הוא הקשר הצ’יליאני לוקאס אסאדי מאוניברסידד דה צ’ילה. בחיפה סימנו מטרה ברורה – לצרף אחד משני השחקנים הללו ולהשקיע סכום של כמיליון יורו בדמי העברה, לצד כ-450 אלף יורו בשכר לשחקן עצמו.

נכון לעכשיו, הפערים מול קבוצתו של ברוניניו משמעותיים, מה שעשוי בסופו של דבר להטות את הכף לטובתו של אסאדי, שנמצא אף הוא ברשימה ומול קבוצתו מתנהל משא ומתן. בחיפה מדגישים כי מדובר בשני שחקנים איכותיים בעלי סגנונות שונים, אך כאלה שממלאים את תפקיד ה-10, הנחוץ כל כך לקבוצה.

לוקאס אסאדי (IMAGO)לוקאס אסאדי (IMAGO)

לאחר צירוף אחד מהשניים, קיים רצון לצרף גם קיצוני ימני בהשאלה ולא בהעברה. לצורך כך, ליאור רפאלוב יידרש לאתר שחקן מתאים. מדובר במשימה לא פשוטה בחלון העברות של ינואר, אך במועדון מתכוונים לעשות את המקסימום כדי לצרף שני זרים איכותיים: אחד בהעברה ואחד בהשאלה.

מתיאס נהואל, שלפי שעה נכלל בסגל הקבוצה עד שיוחלט אחרת, צפוי להיפרד רשמית מהמועדון מיד לאחר החתמת זר במקומו. מדובר באחד משחקני הרכש הבולטים, אם לא הבולט והיקר ביותר, שצירפה מכבי חיפה בעונה שעברה, אך כזה שלא הצליח להרשים. במועדון מבינים כי יהיה קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לפצות אפילו על מחצית מההשקעה, שעמדה על סכום גבוה במיוחד של כ-2.5 מיליון יורו דמי העברה.

מתיאס נהואל חסר אונים (רדאד גמתיאס נהואל חסר אונים (רדאד ג'בארה)

עבדולאי סק, שהעפיל עם נבחרת סנגל לרבע גמר אליפות אפריקה מול מאלי, לא יעמוד גם מחר (שבת) ב-20:00 לרשותו של ברק בכר במשחק מול הפועל באר שבע. עם זאת, אם נבחרתו תודח, סק יוכל לחזור ולשחק כבר במחזור הבא מול מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */