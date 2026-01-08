משה הרשקו מונה למאמן בית"ר טוברוק בנערים א'

שינוי על הקווים בקבוצת נערים א' של בית"ר טוברוק נתניה, שנפרדת מהמאמן דוד דינטו, לאחר שבאמצע השבוע טוברוק ספגה הפסד 5:1 במשחק החוץ מול עירוני קריית שמונה, ששילבה במשחק חמישה שחקנים משנתון נערים ב'. את מקומו של דוד דינטו יתפוס משה הרשקו, שחוזר לעולם מחלקות הנוער אחרי ארבע עונות.

בעשור הקודם הרשקו שילב בין אימון לניהול מקצועי במחלקות הנוער של הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה ובני יהודה תל אביב. בתפקידו האחרון בכדורגל שימש כמנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל רמת גן, וכעת כאמור יגיע לטוברוק.

משה הרשקו (שי לוי)

הוא ינסה להוביל את טוברוק להצלחה במשחקי הפלייאוף התחתון. קבוצתו מקדימה בחמש נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, המדורגת במקום האחרון המעשי בליגה, בשל החרגת קריית שמונה מירידה. הקבוצה מקדימה בשתי נקודות את בני סכנין, שמדורגת במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה.