בפעם ה-14 בתולדותיה: פ.ס.ז' זכתה בסופר קאפ

מטורף לחלוטין. הערב (חמישי) התקיים הסופר קאפ הצרפתי, שם פאריס סן ז’רמן כבר הובילה 0:1, ספגה מהפך 2:1 והייתה בדרך להפסד, אך עמוק בתוספת הזמן השוותה ל-2:2 מול מארסיי ובדו קרב פנדלים ניצחה 1:4 והניפה את הגביע בפעם ה-14 בתולדותיה.

כעת, הקבוצה מעיר האורות בעצם זכתה בפעם ה-12 מתוך 13 המהדורות האחרונות של הסופר קאפ, כאשר למרות שהייתה בפיגור, הוכיחה שהיא עשויה מחומר אחר והשיגה ניצחון גדול. אוסמן דמבלה כבש את הראשון כבר אחרי 13 דקות בלבד מבישול של ויטינה.

כאן החלה תפנית קטנה, בדקה ה-76 מארסיי קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים ומייסון גרינווד לא התבלבל והשווה, בדקה ה-87 ההפתעה הגדולה הגיעה ו-וויליאם פאצ’ו כבש עצמי אומלל ומארסיי עלתה ל-1:2.

שחקני פאריס סן ז'רמן בטירוף (IMAGO)

אולם, עמוק בתוספת הזמן, ויטיניה שלח כדור ארוך לברקולה, שנגח לכיוונו של גונסאלו ראמוס שקבע 2:2 ושלח את המשחק לדו קרב פנדלים, שם לוקאס שבאלייה הציל את שתי הבעיטות הראשונות של מארסיי, כשמנגד ראמוס, ויטיניה, נונו מנדש ודריזה דואה כבשו, עשו 1:4 מהנקודה הלבנה וזכו בגביע.