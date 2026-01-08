רונאלדו כבש ועשה היסטוריה, אל נאסר הפסידה

אל נאסר פתחה את העונה בצורה נהדרת עם עשרה ניצחונות בעשרת המחזורים הראשונים בליגה והיה נראה שהקבוצה בדרך הבטוחה לקחת אליפות, אך כעת אפשר לומר שהיא במשבר. כריסטיאנו רונאלדו אמנם כבש שוב גם היום (חמישי), אבל קבוצתו רשמה משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון בליגה.

אחרי תיקו מול אל אתיפאק והפסד לאל אהלי, הפעם הפורטוגלי וחבריו הפסידו 2:1 לאל קאדסיה. ג’וליאן קוונונס כבש ראשון ונאחיטן נאנדס הכפיל, כאשר CRY רק צימק בדקה ה-81 עם פנדל מוצלח. עבור רונאלדו זה היה השער ה-958 בקריירה והמרדף ל-1,000 נמשך.

מעבר לזה, הפנומן עשה היסטוריה כמו שהוא עושה מידי שבוע והפעם הוא כבש גול בשנה נוספת, 2026, ברצף שנמשך 25 שנה ברציפות מאז 2002. הוא בעט את הפנדל שמאלה נגד חברו לקבוצה לשעבר נאצ’ו פרננדס והיריבה, כאשר השוער קפץ לצד הנכון, אבל הכדור היה שטוח וטוב ונכנס פנימה.