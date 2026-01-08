יום חמישי, 08.01.2026 שעה 23:43
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
3512-3513אל הילאל1
3112-3813אל נאסר2
2814-2712אל טאאוון3
2713-2613אל קאדיסיה4
2510-1812אל אהלי5
2316-2312אל איתיחאד6
2223-2313אל אטיפאק7
2019-1812ניאום8
1521-2612אל חאליג'9
1422-1512אל פאתח10
1320-1113אל חאזם11
1222-1912אל חולוד12
1220-1112אל פייחה13
920-1012דאמאק14
818-912אל שבאב15
827-1112אל ריאד16
524-912אל אחדוד17
229-1313אל נג'מה18

רונאלדו כבש ועשה היסטוריה, אל נאסר הפסידה

המרדף ל-1,000 נמשך כשהפנומן כבש את ה-958 בקריירה והראשון ב-2026, שנתן לו גול שנה 25 ברציפות, אך קבוצתו נכנעה 2:1 נגד נאצ'ו ונמצאת במשבר קטן

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

אל נאסר פתחה את העונה בצורה נהדרת עם עשרה ניצחונות בעשרת המחזורים הראשונים בליגה והיה נראה שהקבוצה בדרך הבטוחה לקחת אליפות, אך כעת אפשר לומר שהיא במשבר. כריסטיאנו רונאלדו אמנם כבש שוב גם היום (חמישי), אבל קבוצתו רשמה משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון בליגה.

אחרי תיקו מול אל אתיפאק והפסד לאל אהלי, הפעם הפורטוגלי וחבריו הפסידו 2:1 לאל קאדסיה. ג’וליאן קוונונס כבש ראשון ונאחיטן נאנדס הכפיל, כאשר CRY רק צימק בדקה ה-81 עם פנדל מוצלח. עבור רונאלדו זה היה השער ה-958 בקריירה והמרדף ל-1,000 נמשך.

מעבר לזה, הפנומן עשה היסטוריה כמו שהוא עושה מידי שבוע והפעם הוא כבש גול בשנה נוספת, 2026, ברצף שנמשך 25 שנה ברציפות מאז 2002. הוא בעט את הפנדל שמאלה נגד חברו לקבוצה לשעבר נאצ’ו פרננדס והיריבה, כאשר השוער קפץ לצד הנכון, אבל הכדור היה שטוח וטוב ונכנס פנימה.

