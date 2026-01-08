יום חמישי, 08.01.2026 שעה 22:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
65%1671-182420מונאקו3
65%1701-175320ברצלונה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
35%1682-158620באיירן מינכן15
35%1843-180420פאריס16
30%1712-160920אנדולו אפס17
30%1844-175920באסקוניה18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

התאוששה מהפועל ת"א: דובאי גברה על פנרבחצ'ה

אחרי ההפסד במנורה, הקבוצה מאסיה חזרה למסלול עם 81:92 על האלופה. בולדווין קלע 21 נק', אך רייט (22 נק') וקמניאש (22 נק' ו-15 ריב') גברו עליו

|
ווייד בולדווין מאוכזב (IMAGO)
ווייד בולדווין מאוכזב (IMAGO)

למעט הפועל תל אביב ופאריס להן המשחק נדחה, ביורוליג מקיימים שבוע כפול והיום (חמישי) החלק השני שלו החל עם מספר משחקים מעניינים. תחילה דובאי אירחה וניצחה את פנרבחצ’ה עם 81:92 גדול באסיה, ובהמשך פנאתינייקוס תארח את בולוניה (21:15) ומונאקו תתארח אצל ולנסיה (21:30).

דובאי – פנרבחצ’ה 81:92

הקבוצה מאסיה התאוששה מההפסד במנורה להפועל תל אביב וגם מההפסד שקדם לכך נגד ריאל מדריד עם ניצחון מרשים מאוד בבית על אלופת אירופה. המארחת השיגה ניצחון עשירי העונה לצד 11 הפסדים, ועל הדרך היא הנחילה לטורקים הפסד שביעי, בנוסף ל-13 ניצחונות. ווייד בולדווין קלע 21 נקודות אצל שארונאס יאסיקביצ'יוס, אבל זה לא הספיק אל מול 22 נקודות של מקינלי רייט והופעה נפלאה של קינאן קמניאש עם 20 נקודות ו-15 ריבאונדים. האורחת נכנעה אחרי ארבעה ניצחונות ברצף במפעל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */