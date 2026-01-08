התאוששה מהפועל ת"א: דובאי גברה על פנרבחצ'ה

למעט הפועל תל אביב ופאריס להן המשחק נדחה, ביורוליג מקיימים שבוע כפול והיום (חמישי) החלק השני שלו החל עם מספר משחקים מעניינים. תחילה דובאי אירחה וניצחה את פנרבחצ’ה עם 81:92 גדול באסיה, ובהמשך פנאתינייקוס תארח את בולוניה (21:15) ומונאקו תתארח אצל ולנסיה (21:30).

דובאי – פנרבחצ’ה 81:92

הקבוצה מאסיה התאוששה מההפסד במנורה להפועל תל אביב וגם מההפסד שקדם לכך נגד ריאל מדריד עם ניצחון מרשים מאוד בבית על אלופת אירופה. המארחת השיגה ניצחון עשירי העונה לצד 11 הפסדים, ועל הדרך היא הנחילה לטורקים הפסד שביעי, בנוסף ל-13 ניצחונות. ווייד בולדווין קלע 21 נקודות אצל שארונאס יאסיקביצ'יוס, אבל זה לא הספיק אל מול 22 נקודות של מקינלי רייט והופעה נפלאה של קינאן קמניאש עם 20 נקודות ו-15 ריבאונדים. האורחת נכנעה אחרי ארבעה ניצחונות ברצף במפעל.