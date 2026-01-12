ברצלונה הודיעה רשמית: קנסלו מצטרף למועדון

אחרי שברצלונה זכתה באליפות והייתה קרובה ללכת עד הסוף בליגת האלופות, העונה נראה שהקטלונים הולכים בכל הכוח על כל התארים ואת זה רואים כבר בפתיחת חלון ההעברות של ינואר עם רכש חדש. המועדון הודיע באופן רשמי היום על צירופו של שחקן חדש ומוכר, כשז’ואאו קנסלו עבר בדיקות ויחבור לסגל של האנזי פליק.

קנסלו בעצם הושאל לבארסה מאל הילאל כאשר הקטלונים ישלמו על המהלך ארבעה מיליון אירו, כשלפי הדיווחים השחקן ויתר על יותר מ-50 אחוז מהשכר שלו כדי לשוב לאקסית. יתרה מכך, אינטר כבר סיכמה עם הסעודים על עסקה כדי להביא את קנסלו לאיטליה, אך הוא לא רצה לשמוע על מעבר למעט מעבר לבארסה.

לא מזמן קנסלו ואל הילאל החליטו שהפורטוגלי לא ימשיך בסעודיה ולא מעט קבוצות גדולות רצו אותו, אך לפי כל כלי התקשורת הוא התעקש לחכות אך ורק לברצלונה ואכן השיחה הגיעה, המגעים החלו והכל הגיע לכדי סיכום וחתימה על חוזה באופן רשמי, זאת אחרי שהמגן הימני כבר שיחק אצל הבלאוגרנה בעונת 2023/24.

ז'ואאו קנסלו (רויטרס)

מאז הוא עבר לאל הילאל אצלה שיחק בשנה האחרונה ובחלק הראשון של העונה הזו, אך כאמור כעת הוא חוזר אל אירופה ואל ברצלונה. קנסלו רשם 42 הופעות במדי בארסה עם ארבעה שערים וחמישה בישולים בכל המסגרות, כשמעבר לזה הוא שיחק בעברו גם במנצ’סטר סיטי, ולנסיה, בנפיקה, באיירן מינכן, יובנטוס, אינטר וכמובן אל הילאל.

קנסלו לא זכה עם ברצלונה בתואר, כאשר הוא היה בעונה של צ’אבי שתמה ללא הישגים, אבל הוא כן זכה באליפות גרמניה עם באיירן מינכן, שלוש פעמים באליפות אנגליה עם סיטי, פעם אחת באליפות איטליה עם יובה, פעם אחת באליפות פורטוגל עם בנפיקה ועם הנבחרת הבוגרת של הסלסאו הוא זכה בליגת האומות ב-2019.