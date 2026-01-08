יום חמישי, 08.01.2026 שעה 20:35
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

ויניסיוס ורודריגו בהתקפת ריאל מדריד לדרבי

צמד הברזילאים יפתחו ב-21:00 בחלק הקדמי יחד עם גונסאלו גרסיה בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, גם בלינגהאם בהרכב. סורלות ואלברס בהתקפת אתלטיקו מדריד

רודריגו ו-ויניסיוס (רויטרס)
רודריגו ו-ויניסיוס (רויטרס)

ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד ייפגשו הערב (חמישי, 21:00) בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, במשחק שמפגיש את שיאנית הזכיות במפעל עם היריבה העירונית שנמצאת בתקופה טובה. עבור ריאל זהו ניסיון נוסף להגיע לגמר ולשמור על רצף ההצלחות במפעל בשנים האחרונות, בעוד אתלטיקו מגיעה עם רצון לשבור רצף אכזבות ולהתקרב לתואר ראשון מאז האליפות ב-2021.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, דין הויסן, ראול אסנסיו, אלברו קררס, אורליין צ׳ואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג׳וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס, גונסאלו גרסיה.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מארק פוביל, דויד הנצ׳קו, מרקוס יורנטה, מטאו רוג׳רי, קונוק גלאגר, קוקה, ג׳וליאנו סימאונה, אלכס באאנה, אלכסנדר סורלות, חוליאן אלברס.

אתלטיקו מדריד מגיעה למפגש לאחר חמישה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, עם ארבעה ניצחונות ותיקו, אם כי ה-1:1 מול ריאל סוסיאדד במחזור האחרון מעט עצר את המומנטום. הקבוצה של דייגו סימאונה סוחבת גם זיכרונות לא פשוטים מהסופר קאפ, לאחר הדחות בחצי הגמר בשתי ההופעות האחרונות. מנגד, צ’ולו מכיר היטב את היריבה העירונית, מולה עמד על הקווים לא פחות מ-48 פעמים, כולל ניצחון במפעל עצמו ב-2014. נתון בולט נוסף הוא פתיחה חזקה למשחקים, עם ארבעה שערים שכבשה אתלטיקו בתוך 20 הדקות הראשונות בארבעת משחקיה האחרונים.

ריאל מדריד מגיעה בכושר טוב יותר, עם רצף של ארבעה ניצחונות, כולל 1:5 מרשים על בטיס בסוף השבוע. הניצחון הזה הוריד לחץ סביב מעמדו של צ'אבי אלונסו והגיע בעיתוי מושלם, במיוחד לאור הפער של ארבע נקודות מברצלונה בליגה. ריאל נהנית מהסופר קאפ בשנים האחרונות, עם הופעה בגמר בכל חמש המהדורות שנערכו בערב הסעודית, וזכייה בשלוש מהן. גם הנתונים ההתקפיים מרשימים, עם שלושה שערים או יותר בחמישה מתוך שבעת הניצחונות האחרונים שלה, ויתרון מוקדם בשישה משמונת משחקי הסופר קאפ האחרונים.

במפגשי העבר, אתלטיקו מחזיקה ביתרון יחסי לאחר ניצחון 2:5 בספטמבר והפסד אחד בלבד בעשרת המפגשים האחרונים בכל המסגרות. ריאל, מצידה, מעולם לא ניצחה את אתלטיקו בסופר קאפ בתוך 90 דקות. קוקה הוא אחד הסמלים של היריבות, עם 43 משחקים בקריירה מול ריאל ותרומה ישירה ל-10 שערים, בעוד גונסאלו גארסיה מגיע אחרי שלושער ראשון העונה. כל הנתונים הללו מבטיחים עוד פרק טעון ומסקרן בדרבי של מדריד.

