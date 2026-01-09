צפו: 3:4 למכבי חיפה על הפועל ראשל"צ בנערים ב'

המחזור האחרון (17) במסגרת הסיבוב הראשון בליגת נערים ב’ – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010, סיפק משחקים נהדרים, כאשר במוקד מכבי חיפה המשיכה להיות בלתי מנוצחת ורשמה ניצחון 13 העונה, לאחר 3:4 משוגע על הפועל ראשון לציון.

נערים ב': 3:4 למכבי חיפה על ראשון לציון

הקבוצה של אופיר קופל עמדה היטב מול המוליכה, אפילו הוליכה כנגדה 0:1, אלא שהירוקים של אליעזר בן אהרון עשויים העונה מחומר מיוחד, כזה שלא משאיר כל סיכוי ליריבה. שגיא אולי קבע 0:1 כתום, צמד של אורי אדמן הוריד הקבוצות לחדרי ההלבשה ביתרון 1:2 ירוק. במחצית השנייה, נועם סגל ואריאל דורה קבעו 1:4 ירוק, איתמר שרביט ונשגב שאול צימקו ל-4:3.

למרות המחמאות לכתומים המקומיים, מכבי חיפה שומרת על מאזן נהדר, יחד עם 13 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים, ביחס שערים 16:49 (כבשה הכי הרבה שערים, לפחות עד משחקה של מכבי תל אביב מול הפועל ניר רמת השרון), כשלרשותה 43 נקודות. ראשון לציון תשחק בפלייאוף התחתון, כשעם יכולת כזאת, צפויה להיות ראשונה בחלק התחתון של הטבלה.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.