יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: 3:4 למכבי חיפה על הפועל ראשל"צ בנערים ב'

שחקניו של אליעזר בן אהרון רשמו ניצחון 13 העונה וסגרו סיבוב ראשון בפסגה עם יחס שערים של 16:49. צמד לאורי אדמן, נועם סגל ואריאל דורה הוסיפו

|
שחקני מכבי חיפה נערים ב' חוגגים (ג'ו הירש, מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה נערים ב' חוגגים (ג'ו הירש, מכבי חיפה)

המחזור האחרון (17) במסגרת הסיבוב הראשון בליגת נערים ב’ – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010, סיפק משחקים נהדרים, כאשר במוקד מכבי חיפה המשיכה להיות בלתי מנוצחת ורשמה ניצחון 13 העונה, לאחר 3:4 משוגע על הפועל ראשון לציון.

נערים ב': 3:4 למכבי חיפה על ראשון לציון

הקבוצה של אופיר קופל עמדה היטב מול המוליכה, אפילו הוליכה כנגדה 0:1, אלא שהירוקים של אליעזר בן אהרון עשויים העונה מחומר מיוחד, כזה שלא משאיר כל סיכוי ליריבה. שגיא אולי קבע 0:1 כתום, צמד של אורי אדמן הוריד הקבוצות לחדרי ההלבשה ביתרון 1:2 ירוק. במחצית השנייה, נועם סגל ואריאל דורה קבעו 1:4 ירוק, איתמר שרביט ונשגב שאול צימקו ל-4:3.

למרות המחמאות לכתומים המקומיים, מכבי חיפה שומרת על מאזן נהדר, יחד עם 13 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים, ביחס שערים 16:49 (כבשה הכי הרבה שערים, לפחות עד משחקה של מכבי תל אביב מול הפועל ניר רמת השרון), כשלרשותה 43 נקודות. ראשון לציון תשחק בפלייאוף התחתון, כשעם יכולת כזאת, צפויה להיות ראשונה בחלק התחתון של הטבלה.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */