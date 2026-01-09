יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

צפו: 1:2 להפועל ירושלים בדרבי של נערים א'

הקבוצה האדומה השיגה ניצחון בדרבי מול בית"ר, כשכתוצאה מכך, השתפרו הסיכויים שלה להגיע לפלייאוף העליון. דאגים וזליקוביץ' כבשו, גני רק צימק

|
נערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)
נערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

המחזור ה-16 בליגת העל של שנתון נערים א’ עמד בסימן משחקי דרבי, כאשר באחד מהמפגשים הפועל ירושלים אירחה במגרש בכפר אבו גוש את בית”ר ירושלים, כשהאדומים יצאו עם ידם העליונה אחרי שניצחו 1:2 את היריבה. צפו בתקציר של המשחק:

נערים א': הפועל י-ם גברה 1:2 על בית"ר

אחרי מחצית ראשונה, שהתאפיינה ביוזמה התקפית משני הצדדים, אך ללא שערים, הגיע החצי השני. בדקה ה-58 אחמד ג’אבר הוציא כדור רוחב ואבי דאגים הגיח מאחורה וכבש, בדקה ה-68 איתי זליקוביץ’ הכפיל את היתרון. בדקה ה-75 טוהר גני נגח מקרוב וצימק, אך זה לא עזר לבית”ר ירושלים.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

