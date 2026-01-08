צפו: נתניה הביסה 1:4 את הפועל ב"ש בנערים א'

המחזור הלפני האחרון (16) במסגרת הסיבוב הראשון בליגת נערים א' - על, הליגה הבכירה לשנתוני 2009, הסתיים וסיפק לנו כמה תוצאות גדולות, כשבין היתר מכבי נתניה השיגה שלוש נקודות אחרי 1:4 גדול על הפועל ב”ש.

היהלומים, בניצחונם השמיני העונה, הבטיחו את הפלייאוף העליון, על אף שנותר עוד מחזור לתום הסיבוב הראשון. הפועל באר שבע תיאלץ לשחק בפלייאוף התחתון. שלו ג׳נח, אילאי קורדובני, איילון אמירה ורואי חן קבעו את תוצאת המשחק. עמרי חמודות צימק בדקה ה-86. יש לציין כי 35 מתוך 42 השערים של היהלומים העונה - במשחקי הבית.

מכבי נתניה נמצאת במקום השישי בטבלת ליגת העל לנערים א’, כשלזכותם 29 נקודות. מרחקה מהפסגה אולי כבר גדול מדי, כשמכבי ת”א מובילה עליה ב-19 נק’, אך היא בהחלט יכולה להיכנס לרביעייה הראשונה, ממנה היא נמצאת במרחק של ארבע נקודות בלבד.

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.