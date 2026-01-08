צפו: 0:2 למכבי פ"ת אצל בני יהודה בנערים ב'

המחזור ה-17 בליגה הבכירה בנערים ב’ שוחק בסוף השבוע האחרון והוא הביא כמו מידי כל שבוע כמה תוצאות מסקרנות ומעניינות במיוחד, כאשר באחד המפגשים מכבי פתח תקווה ניצחה 0:2 את בני יהודה תל אביב בחוץ. צפו בתקציר:

נערים ב': מכבי פ"ת עם 0:2 על בני יהודה

ניצחון 11 העונה לקבוצה הכחולה, שהמשיכה ביכולתה הטובה מהשבועות האחרונים, כשהמטרה גם להיצמד עוד יותר למוליכה, מכבי חיפה. תומר בוזוקושוילי ועידן קוסטאקי (92') קבעו את תוצאת המשחק מול הכתומים משכונת התקווה. אביב ריין ושחקניו החזיקו מעמד 49 דקות והם נשארו בחלקה התחתון של הטבלה, שם ישחקו את הפלייאוף התחתון.