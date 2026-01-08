צפו: 1:2 לנהלל יזרעאל על הפועל רעננה בנערים ב'

המחזור ה-17 בליגה הבכירה בנערים ב’ שוחק בסוף השבוע האחרון והוא הביא כמו מידי כל שבוע כמה תוצאות מסקרנות ומעניינות במיוחד, כאשר באחד המפגשים מ.כ נהלל יזרעאל ניצחה 1:2 את הפועל רעננה בחוץ. צפו בתקציר של המשחק:

נערים ב': נהלל עם מהפך ענק על רעננה

בנהלל יזרעאל, כך נדמה, התאמצו יותר משחקני רעננה, שהבטיחו את הפלייאוף העליון מבעוד מועד. רעננה הוליכה בדקה ה-49 מבעיטת עונשין מדויקת של יונתן כהן, אלא שרואי חוש ואור פוני, אחד מהכישרונות הבולטים בקבוצה הצעירה של ינון יצחק, הפכו את התוצאה והשיגו ניצחון שישי העונה. שוערה של רעננה, טל בן מוחה, ראה אדום בדקה ה-68.