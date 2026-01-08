אדום עולה עם תחילת גביע המדינה לנוער

משחקי שלב 32 הגדולות בגביע המדינה לנוער יצאו היום (חמישי) לדרך. שני המשחקים הראשונים שנערכו, האירו פנים לקבוצות המארחות, לובשות מדי האדום-לבן, בני סכנין והפועל ת"א, והן העולות הראשונות למשחקי שלב שמינית הגמר. בהמשך תעלה לכר הדשא גם מחזיקת גביע המדינה, מכבי פתח תקווה, כשהיא תפגוש את גדנ”ע תל אביב.

בני סכנין - הפועל עכו 3:3 (4:5 בפנדלים)

על הנייר, בני סכנין היא הסינדרלה הראשונה של מחזור הגביע, אך בהתחשב במצבה העגום של הפועל עכו, שנועלת את טבלת ליגת העל עם מאזן של ארבע נקודות ב-16 משחקים, ובעובדה שסכנין מדורגת במקום השלישי בטבלת לאומית צפון, מרחק ארבע נקודות מהמוליכה הפועל חדרה, לא מדובר בהפתעה גדולה.

בני סכנין החלה את המשחק בצורה עוצמתית. בדקה התשיעית הוצאת כדור חוץ הסתיימה בצמד נגיחות של שחקני התקפה של סכנין, האחרונה שבהן מראשו של חוסיין אבו שאקר, שנגח מטווח קצר לרשת והעלה אותה ליתרון 0:1.

בדקה ה-12 שאקר אבו חוסיין, מלך השערים של סכנין, חדר לרחבת עכו מהנקודה הימנית של רחבת ה-16, בעט לאחר מספר מטרים לרשת - ובשערו ה-14 העונה הכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2.

קבוצת הנוער של בני סכנין (מטעם הקבוצה)

במחצית השניה הפועל עכו נראתה אחרת לגמרי. בדקה ה-50 השוער, רון אפפלד, הוחלף בגין פציעה בעמית רש. כעבור שבע דקות הגבהת כדור קרן מצד ימין הסתיימה בנגיחה מטווח קצר מראשו של יונתן בן שמעון לרשתה של סכנין - 1:2 לזכות סכנין.

בדקה ה-63 בעיטה חופשית לזכות עכו נהדפה בצורה לא מוצלחת ע"י הגנת סכנין, עמנואל איוג'ור, מלך שערי עכו, השתלט על הכדור החוזר, בעט לרשת ובשערו השמיני ב-15 משחקים קבע שוויון 2:2.

בדקה ה-71 היתרון חזר לסכנין. בעיטה מהרחבה נהדפה בצורה לא טובה ע"י עמית רש, על הכדור החוזר השתלט סובחי אבו יונס, שבעט מכעשרה מטרים לרשת וקבע 2:3 לזכות סכנין. בדקה ה-85 עמנואל איוג'ור בעט כדור, שנהדף ע"י הגנת סכנין, על הכדור החוזר השתלט יונתן בן שמעון, שבעט מכ-14 מטרים לרשת וקבע שוויון 3:3.

אחרי הארכה נטולת שערים הגיע דו קרב הפנדלים. סכנין דייקה בחמשת הניסיונות הראשונים, עכו דייקה בארבעת הניסיונות הראשונים. את הבעיטה החמישית מרגלו של עמנואל איוג'ור הדף השוער, אבישי יהב, שהפך לגיבור המשחק וזכה לחיבוקים וקפיצות אהדה מחבריו. בסיום, ניצחון 4:5 לזכות סכנין.

כבשו לבני סכנין: מוחמד גנאים, שאקר אבו חוסיין, סובחי אבו יונס, אדם אסדי ומוחמד אבו ריא.

כבשו לעכו: תדהר אזולאי, ריאן מריח, אייל עמר ויונתן בן שמעון.

הפועל ת"א - הפועל הוד השרון 0:2

מוליכת טבלת ליגת העל אירחה את הקבוצה המוכשרת מהשרון, שמדורגת במקום השני בטבלת לאומית דרום. כמה משחקניה שנולדו בשנת 2008, הגיעו עם קבוצת נערים ב' של המועדון לשלב חצי גמר גביע המדינה בעונת 23/24 וקיוו גם הפעם להיות שותפים למסע ארוך בגביע, אך המשוכה הייתה גבוהה מדי.

בדקה ה-45 הגבהת כדור קרן מצד שמאל לזכות הפועל ת"א הסתיימה בנגיחה מטווח קצר מראשו של ירין שיוביץ היישר לרשתה של הוד השרון, שער שקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:1 לזכות האדומים.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

בדקה ה-78 הפועל ת"א סגרה עניין. איליי מורי דהר עם הכדור וחצה את קו האמצע של המגרש, סיפק מסירה מדודה לשחר נחום, שעלה כמחליף שבע דקות קודם לכן. נחום חדר לרחבה ובעט מכ-14 מטרים לרשת, בכך נקבעה תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות למוליכת ליגת העל לנוער.