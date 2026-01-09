יום שישי, 09.01.2026 שעה 17:36
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

רשמית: עומרי גאנדלמן חתם בלצ'ה עד 2029

הקשר הפך לישראלי השמיני לחתום בסרייה א' וחבר לקבוצה מהתחתית אחרי שנמכר מגנט בחלון של ינואר. רשם 107 הופעות, 33 שערים ו-14 בישולים עם הבלגים

|
עומרי גאנדלמן (האתר הרשמי של לצ'ה)
עומרי גאנדלמן (האתר הרשמי של לצ'ה)

לא בכל יום שחקן חותם באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, והיום זה קרה. מנור סולומון היה היחיד עד כה שהיה כששיחק בוויאריאל וכיום בפיורנטינה, אז עכשיו יש אחד נוסף והוא אפילו באותה ליגה, כאשר עומרי גאנדלמן חתם היום (שישי) באופן רשמי אצל לצ’ה עד 2029 עם אופציה לעונה נוספת, והוא ישחק בליגה האיטלקית הבכירה, אחרי שהשלים את מעברו מגנט בחלון ההעברות של ינואר.

הקשר החל את דרכו במכבי נתניה שם פרץ, עד שעבר בעונת 2023/24 למועדון הבלגי. בגנט שחקן נבחרת ישראל רשם סך הכל 107 הופעות עם לא פחות מ-33 שערים ו-14 בישולים, כאשר אצל היהלומים הוא רשם 110 משחקים עם 11 גולים ובישול אחד. בנבחרת ישראל יש לו חמש הופעות עם גול אחד, כשגם היה שחקן מפתח בנבחרת הצעירה וגם בנבחרת האולימפית.

לצ’ה ממוקמת בתחתית הסרייה א’ כשהיא במקום ה-16, שני מקומות מעל הקו האדום שם נמצאת חברו לנבחרת של גאנדלמן, מנור סולומון. השניים יתחרו ככל הנראה על הזכות להישאר בליגת העל, כאשר אנו נחזיק אצבעות לשניים בתקווה שלא הוא ולא הוא ירדו לסרייה ב’. לצ’ה עם 17 נקודות בזכות ארבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ותשעה הפסדים אחרי 18 מחזורים.

עומרי גאנדלמן. עבר לליגה האיטלקית (IMAGO)עומרי גאנדלמן. עבר לליגה האיטלקית (IMAGO)

גאנדלמן כעת השחקן השמיני מישראל שמגיע לליגה האיטלקית הבכירה, אחרי סולומון בפיורנטינה, ערן זהבי בפאלרמו, דור פרץ בוונציה, שון וייסמן בסלרניטנה, ליאור קאסה בגנואה, סוף פודגוראנו בספציה וטל בנין בברשה. בכל מקרה, את הבכורה שלו הוא עשוי לערוך כבר ביום ראשון ב-13:30 (שידור חי בערוץ ONE2), ואם לא יספיק לזה אז בסן סירו נגד אינטר ביום רביעי (14.1).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */