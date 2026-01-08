יום חמישי, 08.01.2026 שעה 18:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מרקוס קוקו חתם רשמית בהפועל תל אביב

המגן בן ה-29 מצטרף לסגל של אליניב בחוזה לעונה וחצי, יערוך היום אימון ראשון וילבש את המספר 97: "שמח להיות כאן ומאחל לנו את כל הטוב האפשרי"

|
מרקוס קוקו (רועי כפיר)
מרקוס קוקו (רועי כפיר)

מרקוס קוקו חתם היום (חמישי) באופן רשמי לעונה וחצי בהפועל תל אביב לאחר שנחת בארץ ועבר בהצלחה את המבדקים הרפואיים. השחקן יערוך הערב את אימון הבכורה שלו עם הקבוצה האדומה, יירשם באופן רשמי בסגל השחקנים עם פתיחת חלון ההעברות - וילבש את החולצה עם המספר 97.

השחקן אמר לאחר החתימה: “אני שמח להיות כאן ומאחל לנו את כל הטוב האפשרי. אני מחכה לפגוש את השחקנים ואת הקהל שלנו, ומצפה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה. יאללה הפועל”.

קוקו בן ה-29 אשר משחק בשתי עמדות המגן, מגיע לאדומים מקלוז׳ הרומנית, במדיה ערך תשע הופעות ליגה בחצי העונה החולפת. לפני כן לבש במשך חמש עונות את המדים של נאנט, וערך 131 הופעות בליגה הצרפתית הראשונה.

לפני שהגיע לנאנט, אשר רכשה אותו ב-2019 תמורת 3 מיליון יורו, קוקו שיחק בגנגאן הצרפתית. לאורך הקריירה, המגן ערך 260 הופעות בליגה הצרפתית הבכירה - 20 מהן בעונת 24/25. המגן גם ערך בצעירותו 17 הופעות בנבחרת הצעירה של צרפת (עד גיל 21).

