יום חמישי, 08.01.2026 שעה 17:07
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

שוב על הכוונת: צ'לסי בעקבות כוכב ברצלונה

לאחר שהביעו בו עניין גם בקיץ האחרון הבלוז נחושים לצרף את פרמין לופס, ואף מוכנים להשקיע 150 מיליון אירו בעסקה שתכלול את הקשר ואת רפאל ליאאו

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

האם צ’לסי בדרך למהלך ענק בשוק ההעברות? המועדון הלונדוני עוקב מקרוב אחרי ההתפתחות של פרמיו לופס בברצלונה, לאחר שביסס את מעמדו כאחת הפריצות הגדולות בכדורגל האירופי, כפי שהוכיח אמש (רביעי) בהופעתו בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיק בילבאו בערב הסעודית. לאחר שהאנגלים כבר ניסו לצרפו בקיץ האחרון, נראה כי כעת הם שוקלים ברצינות לחזור לתמונה.

על פי דיווח של העיתונאי אקרם קונור, בסטמפורד ברידג' נחושים לחזק את הסגל עבור המאמן החדש, ליאם רוזניור, ומוכנים לבצע השקעה כספית משמעותית בסך 150 מיליון אירו עבור עסקת חבילה שתכלול שני שחקנים: פרמין לופס ורפאל ליאאו, כוכבה של מילאן.

רפאל ליאאו בפעולה (IMAGO)רפאל ליאאו בפעולה (IMAGO)

בצ'לסי רואים בפרמין שחקן עם פוטנציאל אדיר, כאשר המנהל המקצועי של המועדון מעריך במיוחד את היכולת שלו לפרוץ את קווי ההגנה של היריב, את האינטנסיביות שהוא מפגין ללא הכדור ואת האופי התחרותי שלו, תכונות שמתאימות בדיוק לפרופיל השחקן שמחפשים בפרויקט הספורטיבי בלונדון.

למרות העניין הרב, נכון לעכשיו טרם הוגשה הצעה רשמית לברצלונה. בסביבתו של השחקן ובמועדון הקטלוני מרוכזים כרגע לחלוטין במשימות הקבוצה בסופר קאפ ומתעדפים את המשך דרכו בבלאוגרנה, אך המעקב ההדוק מצד הפרמייר ליג רק מוכיח את ההשפעה הגדולה של השחקן על המגרש ומציב אותו באור הזרקורים הבינלאומי כאחד השמות המעניינים ביותר לעתיד הקרוב.

