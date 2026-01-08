שוב על הכוונת: צ'לסי בעקבות כוכב ברצלונה

האם צ’לסי בדרך למהלך ענק בשוק ההעברות? המועדון הלונדוני עוקב מקרוב אחרי ההתפתחות של פרמיו לופס בברצלונה, לאחר שביסס את מעמדו כאחת הפריצות הגדולות בכדורגל האירופי, כפי שהוכיח אמש (רביעי) בהופעתו בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיק בילבאו בערב הסעודית. לאחר שהאנגלים כבר ניסו לצרפו בקיץ האחרון, נראה כי כעת הם שוקלים ברצינות לחזור לתמונה.

על פי דיווח של העיתונאי אקרם קונור, בסטמפורד ברידג' נחושים לחזק את הסגל עבור המאמן החדש, ליאם רוזניור, ומוכנים לבצע השקעה כספית משמעותית בסך 150 מיליון אירו עבור עסקת חבילה שתכלול שני שחקנים: פרמין לופס ורפאל ליאאו, כוכבה של מילאן.

רפאל ליאאו בפעולה (IMAGO)

בצ'לסי רואים בפרמין שחקן עם פוטנציאל אדיר, כאשר המנהל המקצועי של המועדון מעריך במיוחד את היכולת שלו לפרוץ את קווי ההגנה של היריב, את האינטנסיביות שהוא מפגין ללא הכדור ואת האופי התחרותי שלו, תכונות שמתאימות בדיוק לפרופיל השחקן שמחפשים בפרויקט הספורטיבי בלונדון.

למרות העניין הרב, נכון לעכשיו טרם הוגשה הצעה רשמית לברצלונה. בסביבתו של השחקן ובמועדון הקטלוני מרוכזים כרגע לחלוטין במשימות הקבוצה בסופר קאפ ומתעדפים את המשך דרכו בבלאוגרנה, אך המעקב ההדוק מצד הפרמייר ליג רק מוכיח את ההשפעה הגדולה של השחקן על המגרש ומציב אותו באור הזרקורים הבינלאומי כאחד השמות המעניינים ביותר לעתיד הקרוב.