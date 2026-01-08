יום חמישי, 08.01.2026 שעה 17:00
כדורסל ישראלי

בגין קריאות גזעניות: העונש של הפועל חולון

בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל קנס את הסגולים ב-30,000 ש"ח ובעוד 20,000 ש"ח על תנאי לשנה, בעקבות התנהגות האוהדים שלהם במשחק נגד רמת גן

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון נענשה בקנס כספי של 30 אלף שקלים, הכולל הפעלה של קנס על תנאי בסך 20 אלף שקלים, ועוד קנס של 20 אלף שקלים על תנאי לשנה – זאת בעקבות קריאות גזעניות של אוהדיה במשחק מול מכבי רמת גן. מדובר בהחלטה סופית של בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.

במסמך של ביה”ד המשמעתי צוין כי במהלך המשחק נשמעו מהיציע נהמות חוזרות ונשנות לעבר שחקני מכבי רמת גן, כאשר גם פניות הכרוז לקהל לחדול מהקריאות לא הועילו.

התובע טען שמדובר בהתנהגות שחוזרת על עצמה, וביקש להרשיע את הקבוצה בעבירה של קריאות גזעניות לפי סעיף 22(לז) לתקנון המשמעת. מנגד, נציגי חולון טענו כי הקריאות לא כוונו על רקע גזעי אלא כלפי כלל השחקנים, ולכן אין לראות בהן התנהגות גזענית.

טענות הסגולים נדחו כאמור: “שחקן בעל צבע עור שחור ששומע את הנהמות אינו מתעניין בעובדה שאותו קהל נהם כמה דקות לפני כן למישהו אחר, אשר צבע עורו יהא אשר יהא. הוא אף אינו יודע פעמים רבות למי נהם הקהל, אולם מהות הנהמות ידועה ולא ניתן לעצום את העיניים ולהיתמם כי הן נעשו כלפי שחקנים שאינם בעלי צבע עור שחור”.

