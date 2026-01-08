מכבי חיפה מגיעה לטרנר: ההרכבים לליגת העל

ליגת העל חוזרת עם המחזור ה-18, והפעם טוויסט מסקרן: המחזור ייפתח כבר ביום שישי עם המשחק בין הפועל ירושלים למכבי נתניה, ככה שהמנג’רים יצטרכו לשמור את ההרכב שלהם כיממה קודם לכן. במוקד במחזור הזה: מכבי חיפה מתארחת אצל הפועל באר שבע בטרנר. זה הזמן לראות איך הקבוצות נערכות ולעשות את ההתאמות בפנטזי ליגת העל.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

לאזטיץ': "לנצח בלי צרות? זה לא התפקיד"

מכבי נתניה - הפועל ירושלים (שישי, 14:00)

ההרכב המשוער של נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג׳אבר, עמית כהן, דניס קוליקוב( איתי בן שבת), רותם קלר, יובל שדה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, דניאל אטלן ווילסון האריס.

ייעדרו: מתיאוס דאבו ועוז בילו (פציעות) ועזיז אוואטרה (צהובים).

בספק: דניס קוליקוב

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, יונתן ליש, ינון אליהו, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, סדריק דון, גיא בדש, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו.

ייעדר: מתן חוזז (מורחק).

סדריק דון (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב - בני סכנין (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש (הייטור), טייריס אסאנטה, איתי בן חמו, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה ואלעד מדמון.

ייעדרו: כריסטיאן בליץ׳, מוחמד עלי קמארה ודור פרץ. רז שלמה בספק.

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גאנטוס, חסן חילו, עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מוסטפא שייח יוסף וארתור מריניאן.

ייעדרו: יוהאן נאזי (פצוע), מת’יו קדג’ו (מורחק) ועבד יאסין (מושעה).

אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

הפועל חיפה - הפועל תל אביב (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: בנג'מין מצ'יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, רג’יס אנדו וג’בון איסט…

ייעדר: סאנה גומז (מורחק).

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, טל ארצ'ל (עמית למקין), זיו מורגן, פרננד מאיימבו, יזן נאסר, אל ים קצנפולסקי, לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו, רוי קורין ודניאל דאפה.



ייעדרו: שאנדה סילבה, דורון ליידנר, מור בוסקילה, דור בנימיני, שחר פיבן (פציעות), שיקו, עומרי אלטמן ואנדריאן קרייב (הרחקה).

בספק: סתיו טוריאל.

מכת פציעות. שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)

עירוני טבריה - הפועל פתח תקווה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני, איתמר שבירו.

ייעדרו: מחמד אוסמן (אליפות אפריקה), גיא חדידה (קרע בשריר הירך האחורי).

ההרכב המשוער של הפועל פ״ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, צ׳אפיוקה סונגה, קליי ושביט מזל (מרק קוסטה)

ייעדרו: דרור ניר (פציעה) וג׳וסלין טאבי (המריא לסקוטלנד).

עוזב את ליגת העל. טאבי (שחר גרוס)

בית"ר ירושלים - מכבי בני ריינה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של בית"ר ירושלים: יהונתן עוזר (מיגל סילבה), ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו (טימוטי מוזי).

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, עאיד חבשי, מילאדין סטבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, ג'וניור פיוס, סער פדידה, עמנואל בנדה, אווסו קוואבנה, מוחמד שכר וזה טורבו.

ייעדר: אנטוניו ספר (פצוע).

ירדן שועה (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע - מכבי חיפה (שבת, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, זאהי אחמד (אמיר גנאח) ואיגור זלטאנוביץ’.

יעדרו: פרהוד, סטויאנוב (פציעה).

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, שון גולדברג (אלעד אמיר), פייר קורנו, פיטר אגבה, דולב חזיזה (מיכאל אוחנה), איתן אזולאי, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: ג’ורג’ה יובאנוביץ', פדראו ועלי מוחמד (פציעות), ועבדולאי סק (סנגל).

גיא מלמד (עמרי שטיין)

מ.ס אשדוד - עירוני קריית שמונה (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, חמודי עאמר, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, מאור ישירלמק, רועי גורדנה, עמנואל אג'יי (נועם מוצ'ה), איליי טמם, אמיתי ימין, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: טום בן זקן ואדיר לוי.

בספק: אורי עזו וקארים קימבידי.

ההרכב המשוער של עירוני ק״ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, עלי מוסה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ייעדר: אביב אברהם (הרחקה).