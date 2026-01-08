ביחד ולחוד: מתווה איחוד ליגות שרון ויזרעאל

סאגת איחוד ליגות יזרעאל ושרון לנוער הגיעה לסיומה, לאחר כשלושה שבועות מהרגע בו ההתאחדות לכדורגל הגתה את הרעיון למיזוג שתי הליגות לליגה אחת שתכלול 15 קבוצות. בהשראת שינוי לוחות המשחקים בליגות שרון ומרכז בשנתוני טרום א' וילדים ג', ערב פתיחת העונה, לאחר פרסום הלוח המקורי, הודיעה ההתאחדות לכדורגל על ביטולו ולאחר מכן פרסמה לוח חדש. העדכון קבע שקבוצות מסוימות ייפגשו שלוש פעמים ביניהן, אך מן הצד השני ייפגשו פחות או לא ייפגשו בכלל עם קבוצות אחרות.

בנוסף, נקבע כי שתי הליגות אמנם ישוחקו תחת אותה מסגרת, אך כל אחת מהליגות תמשיך להתנהל בנפרד עד המחזור ה-16, בסיומו, שתי הראשונות מכל ליגה ייפגשו למשחקי נוקאאוט, שיכריעו את זהות העולות. הראשונה בטבלת הסיום של כל ליגה תפגוש את המדורגת במקום השני בליגה המקבילה.

הסופ"ש הקרוב יהיה השלישי שבו חלק מהקבוצות יהיו מחוץ למעגל משחקי הליגה. בליגת יזרעאל, למעשה, לא שבו מפגרת השזרוע, שיצאה לדרכה במהלך השליש הראשון של חודש נובמבר, כך שהקבוצות יחזרו למעגל משחקי הליגות אחרי למעלה מחודשיים מהמשחק הרשמי האחרון בו השתתפו.

מעבר לכך, ביזרעאל שיחקו חמישה מחזורים בלבד, בעוד שקבוצות מחוז שרון שיחקו שמונה משחקים. כעת בעמק יידרשו לקצב משחקים גבוה כדי להשתוות למספר המשחקים של ליגת השרון, ליגה אי זוגית, שבה בכל מחזור קבוצה אחרת תמצא את עצמה חופשית ממשחקים.

ישנן טענות כי המתווה שהושג פוגם באיזשהו מקום בערך הספורטיביות, שכן מליגה עם 15 קבוצות שתיים מהן יחגגו עליה לליגה הארצית - בעוד שבאותו דרג מליגת מרכז, בה משחקות 16 קבוצות, תהיה עולה אחת בלבד בתום העונה. בנוסף, עלול להיווצר מצב תאורטי, שבו שתי העולות של הליגה המאוחדת יגיעו מאותו מחוז, על אף שהוא מונה פחות קבוצות מכל ליגה אחרת בדרג המחוזיות.