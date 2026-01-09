זה הושלם: סמניו חתם רשמית במנצ'סטר סיטי

מנצ’סטר סיטי השלימה רשמית את אחת ההחתמות הבולטות של החורף, כאשר אנטואן סמניו הצטרף למועדון לאחר שעבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה עד יוני 2031. שחקן הכנף בן ה-26 נפרד מבורנמות’ בצורה מושלמת עם שער ניצחון דרמטי מול טוטנהאם, וכעת הוא מצטרף לתכולים, במהלך שמסמן הצהרת כוונות ברורה מצד הקבוצה של פפ גווארדיולה.

העסקה הושלמה ללא הפעלת סעיף השחרור של סמניו, כשסיטי תשלם סכום מובטח של 62.5 מיליון ליש”ט ועוד 1.5 מיליון בבונוסים. בורנמות’ תהיה זכאית ל-10 אחוז מהרווח במקרה של מכירה עתידית. מבחינת סיטי, תנאי התשלום נוחים יותר, פריסה על פני 24 חודשים, בעוד שבורנמות’ מרוויחה סכום גבוה יותר מהנטו שהיה מתקבל דרך סעיף השחרור, לאחר קיזוזים שונים.

עבור בורנמות’, מדובר בעוד מכירה היסטורית שמציבה רף חדש. הסכום עוקף את המכירה הקודמת של דומיניק סולאנקה לטוטנהאם ונחשב לשיא מועדון. למרות שהייתה מודעת לכך שהפרידה בלתי נמנעת, הקבוצה מהדרום תזכור את תרומתו של סמניו העונה כקריטית, עם 10 שערים ו-3 בישולים ב-21 הופעות, שסייעו לה להישאר תחרותית בחלק התחתון של הטבלה.

סמניו (IMAGO)

היכולת של בורנמות’ לשכנע את סיטי לאפשר לסמניו להשתתף בעוד שלושה משחקים לפני המעבר, מהם הושגו ארבע נקודות חשובות, נחשבת להישג ניהולי לא מבוטל. זהו המשך ישיר למדיניות שמוכיחה את עצמה, בה המועדון מזהה, מפתח ומוכר שחקנים במחירים גבוהים משמעותית מההשקעה הראשונית, כפי שקרה גם עם שמות בולטים שעברו בשנים האחרונות למועדוני פאר באירופה.

מהצד המקצועי, סיטי רואה בסמניו פרופיל מדויק לצרכים שלה. מדובר בשחקן עוצמתי, ומהיר שמסוגל לאיים גם במתפרצות וגם מול הגנות צפופות. הוא מגיע לשיא הקריירה שלו, עם מספרי בעיטות גבוהים, יכולת סיום מגוונת ותרומה התקפית שלא תלויה רק בכדור האחרון. עבור קבוצה שמחפשת להעמיק את האיום מהאגפים ולהפחית את התלות המוחלטת בארלינג הולאנד, זהו חיזוק משמעותי.

בסיטי רואים בהחתמה הזו לא רק תוספת לסגל, אלא הצהרה. אחרי עונות שבהן חיפשו מחליף אמיתי לתפוקה של שחקני כנף אייקוניים מהעבר, סמניו נתפס כשחקן שיכול להכריע משחקים כבר עכשיו. צירופו אמור לשדרג את משחק המעבר, להוסיף ישירות וחדות, ולהפוך את סיטי למסוכנת עוד יותר במאבק על כל התארים.