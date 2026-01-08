יום חמישי, 08.01.2026 שעה 16:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
161014-94912עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

הפועל חולון הודיעה של שחרורו של ניסייר ברוקס

לאחר המשחק הביזארי מול טראפני, הקבוצה שחררה את הסנטר שהגיע בתחילת העונה: "עובדים במרץ על חיזוק הקבוצה לקראת תחילת משחקי הטופ 16 ב-BCL"

|
יואב שמיר ושחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)
יואב שמיר ושחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

יומיים לאחר הפארסה מול טראפני, בסיומה עלתה לשלב הטופ 16 של ליגת האלופות של פיב”א, הפועל חולון הודיעה היום (חמישי) על שינוי במציבת הזרים של הקבוצה, כשניסייר ברוקס סיים את דרכו במועדון.

במועדון מסרו: “במקביל לשחרורו של ברוקס, אנחנו עובדים במועדון במרץ רב על חיזוק הקבוצה וצירופם של שחקנים חדשים מתוך רצון לנצל את הזמן עד למשחק הליגה הבא ותחילת משחקי הטופ 16 ב-BCL, כדי להגיע אליהם עם החיזוק המתאים”.

ברוקס הצטרף לחולון בחודש ספטמבר. הסנטר בן ה-28 (2.13 מ’) שיחק בעברו בריגה הלטבית, איתה זכה בדאבל ונבחר ל-MVP של הפלייאוף ולחמישיית העונה עם ממוצעים של 12.6 נקודות, 7.7 ריבאונדים ו-1.1 חסימות למשחק. כמו כן, עבר בשטרסבורג הצרפתית וסאמרה הרוסית, כשקבוצתו האחרונה הייתה מהליגה בטאיוואן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
