"אינני יכול למצוא נקודה אחת אשר תסייע לנאשם"

אירוע מכוער לאחר ההתמודדות בין הפועל בית שאן להפועל עפולה, במסגרת המחזור ה-10 בליגת נערים א' יזרעאל, משחק בו עפולה רשמה 0:1 במגרש בבית שאן. שחקן המקומיים, נער צעיר בן 16, ניגש לשופט המשחק, מואנס ימין, קילל והשפיל אותו, ואם לא די בזאת ירק עליו פעמיים עד אשר הגיע מאמנו, יאיר עטר, והרחיק אותו מהשופט.

נוכח האירוע המכוער ודו"ח השופט, האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד לדין את השחקן הצעיר של בית שאן. אתמול (רביעי) הגיע השחקן לדיון בעניינו, יחד עם אבא ואימא שלו. אלו השמיעו קולם אל מול הדיין, עו"ד נעם ליובין, אך קול תחנונם של ההורים לא עזר כשליובין מצא לנכון לקבוע כי השחקן אשם תחת הסעיפים "העלבת שופט המשחק" ו"פגיעה גופנית בשופט המשחק".

העונש? הרחקה, כולל הרחקה אוטומטית בפועל עד לתאריך 08/01/2027, כלומר עד למחצית עונת המשחקים הבאה ב-2026/27. "ימי הפגרה יבואו במניין הימים", ציין הדיין. מעבר לכך, נענש השחקן על תנאי בעונש הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של פגיעה בשופט המשחק.

הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)

פרוטוקול הדיון

שחקן הפועל בית שאן: "נכון, באמצע-סוף המשחק הלכתי לשופט ואמרתי לו 'איך הביאו אותך לשפוט משחק' ואז ירקתי עליו פעם אחת ופגעתי בו, אני לא זוכר אם עשיתי את זה עוד פעם. אני מתנצל ואקבל כל עונש".

שופט המשחק: "אני חייב לציין את ההורים והמאמן שבכה והביאו אותו אליי לחדר להתנצל, זה קרע לי את הלב. אני בגיל של אבא שלו, הוא לא הרוויח כלום מזה, אני סלחתי לו. מבקש שיינתן לו עונש מופחת גם אם הוא קילל אותי באמצע המשחק, חינכתי אותו ולא הוצאתי לו כרטיס אדום. רק כשהוא ירק ביקשתי שיירגע ולא יתפרע עוד".

אימו של השחקן: "זה באמת ילד עם ערכים. הוא לא כזה. לא יודעת מה קרה לו. יצא ממנו שד. מגישים המלצות שלנו". אביו של השחקן: "זה נבע מזה שהוא לא בא איתנו לחו"ל, אבל אנחנו לא מצדיקים את זה".

בית הדין (אסי ממן)

החלטה

"מאחר והנאשם הודה בעובדות המתוארות בדו"ח השופט הרי שהנאשם מורשע בעבירות בגינן עמד לדין. לעניין העונש: האם יש להקל על הנאשם לאור דברי השופט במהלך הדיון ולאור היות העבירה אותה ביצע, עבירה ראשונה מסוגה מבחינתו? שקלתי את הדברים אולם לצערי איני יכול למצוא נקודה אחת אשר תסייע לנאשם".

"אזכיר - מדובר באירוע שאירע בתום המשחק (זאת מעבר לקללות אותן השמיע הנאשם כלפי שופט המשחק במהלך ההתמודדות עצמה שלא נכנסו אל דו"ח השופט). הנאשם יכול היה לפנות לדרכו אולם הוא לא עשה זאת. הנאשם פנה אל השופט, קילל אותו ואז ירק בפניו. גם כאן "נוצרה" הזדמנות לנאשם לנתק מגע עם השופט אלא שהוא בחר לירוק פעם נוספת בפניו של שופט המשחק".

"הנאשם לא חדל מלצעוק ולקלל עד שהורחק על ידי מאמנו. האם זוהי התנהגות אשר יש להקל עימה באשר למידת הענישה? כאמור התשובה לכך היא שלילית. מדובר במעשים מכוונים, השקולים בדין הפלילי ל"תקיפת סתם" וראוי כי הנאשם יישא בעונש כבד על מעשיו. לכן החלטתי כי על הנאשם ייגזר עונש של הרחקה לשנה בפועל כאשר ימי הפגרה יבוא במניין הימים".

דו"ח השופט

1. דקה 92, סימנתי כדור חוץ לטובת עפולה, שחקן עפולה שהתעמת עם אחד משחקני בית שאן על הכדור, זורק את הכדור אל הפנים של שחקן בית שאן בצורה אלימה ומכוונת. שלפתי לו כרטיס אדום ישיר.

2. לאחר שריקת הסיום, ניגש אליי שחקן בית שאן ואמר לי "אתה השופט הכי חרא שהגיע לפה, יא אחו*ר*וטה" וירק לי בפנים מטווח אפס בצורה משפילה ומעליבה. היריקה פגעה לי בפנים ישירות. שלפתי לו כרטיס אדום. הוא המשיך לקלל ולהעליב "יא בן *ונה, יא אחו *ר*וטה, אני א*יין אותך" ושוב פעם ירק עליי בצורה מכוערת ומשפילה, גם כאן היריקה פגעה לי בפנים. הוא המשיך לצעוק ולקלל אותי עד שבא המאמן שלו והרחיק אותו".