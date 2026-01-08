צחי נקש הורחק עד ל-1 למרץ ונקנס ב-1,000 ש"ח

צחי נקש לא היה מרוצה לאחר ההפסד 1:0 למכבי פתח תקווה, במשחק מהמחזור ה-16 בליגת העל לנוער. חבר הנהלת הפועל עכו נכנס לאזור הספסלים ושהה שם עם תום ההתמודדות, כמפורט בדו"ח השופט, אותו כתב איילון כהן. מעבר לכך, הטיח דברים כפלי הקוונית, דימא עואודה, מה שאילץ את השופט הראשי לכתוב דו"ח חמור כנגדו.

נוכח האירועים, האגף המשפטי, הוציא זימון לבית הדין המשמעתי להפועל עכו וכך גם לצחי נקש. הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, מצא לנכון כי גם הקבוצה וגם צחי אשמים. הפועל עכו יצאה אשמה ב"עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" ונקנסה ב-500 שקלים. צחי נקש יצא אשם תחת הסעיפים "הפרת סדר" ו"העלבת שופט המשחק".

מעבר לכך, יש לציין, כי יצא זכאי תחת סעיף האישום "התנהגות בלתי הולמת". על כן, מצא לנכון הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, לקנוס את צחי בסכום כולל של 1,000 שקלים ולהרחיקו מהמגרשים עד לתאריך 01/03/2026. את משחק גביע המדינה (סיבוב ד') לנוער שיתקיים היום (סכנין אימונים, 14:00) מול בני סכנין וכך גם את המשחק מול מכבי חיפה (13/01) בליגה, ייאלץ לצפות מבחוץ.

| דו"ח השופט

"במהלך המחצית השנייה, צחי נקש, חבר הנהלה, מקבוצת הפועל עכו, אשר לא רשום בטופס המשחק, נכנס לאזור הספסלים ושהה שם עד לסיום המשחק. בסיום המשחק מר נקש ניגש לעוזרת השופט בצורה מאיימת עם תנועות ידיים, בקולניות ובצעקות, במשך דקה לא הפסיק להטיח בעוזרת ואמר "איזה שופטת גרועה את" (ואף ירק לכיוון הדשא). "איזה שופטים שולחים לנו גם אתמול גם היום, אתם עוד תשמעו ממני, תכתבו מה שבא לכם ותכתבו את השם שלי צחי נקש זה הכל כי אנחנו עכו". הוא המשיך וליווה אותנו בדרך לחדר, ולא הפסיק לצעוק בצורה מאיימת".