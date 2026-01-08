קניאס: לא אופתע אם ב"ש לא תנצח את חיפה

מכבי חיפה נמצאת ברצף נהדר של שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ושישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים שלה בסך הכל, כשהיא רוצה להמשיך את המגמה החיובית בשבת מול הפועל באר שבע בטרנר. פרשן רדיו חיפה ו-ONE, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, יחד עם פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס.

איך אתם חושבים שבכר צריך להגיע למשחק?

אהרונוביץ’: “4:3:3, זה מחויב לסמל. נגד בית”ר הוא ניסה להיות חכמולוג וזה עלה לו בסוף. מכבי חיפה הרבה פחות טובה מבאר שבע, היא הכי טובה בארץ בפער, לא מצפה ממכבי חיפה לגדולות, זה מיס מאץ’ אחד גדול. זאת יריבה גדולה. יהיה 0:2 לבאר שבע”.

קניאס: “אני לא מסכים עם איציק. ראינו תוצאות מפתיעות בליגה, גם קבוצות קטנות צריך לדעת לנצח ולא צריך להקטין את מה שמכבי חיפה עשתה. באר שבע זו לא יובנטוס, הפערים לא כאלה גדולים, זה לא יפתיע אותי אם באר שבע לא תנצח”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

יש נקודות תורפה?

קניאס: “כן, אם מכבי חיפה תדע לדחוף את הכדור לקאני על המהירות, על הבלמים של באר שבע, שלא מתאימים לרמה של אליפות. מכבי חיפה במשחק טקטי נכון, כמו בעונה שעברה, יכול לעשות את העבודה. אם ברק בכר יראה משחקים של קאני בבית”ר, הוא יבין שמכבי חיפה צריכה לעשות התקפות מעבר. קני סייף לא היה מבריק בדרבי. למכבי חיפה אין איכות לפצח בונקרים. גל אראל ויתר על הנעת כדור וההרחקה של השחקן פגעה מקצועית במכבי חיפה. אם היה 11 על 11 עד הסוף היה נגמר 3 או 4 למכבי חיפה”.

אהרונוביץ’: “קני סייף יותר חכם מקאני במלא רמות. קאני לא עשה מעבר אחד מאז שהוא הגיע. מה שהיה בעבר לא משנה”.

ברוניניו במקום מי?

קניאס: “לא מכיר אותו. הוא משחק בכנף וב-10 וחסר למכבי חיפה שם שחקן ברמה גבוהה”.

הימורים למשחק?

קניאס: “תיקו”.

אהרונוביץ’: “באר שבע”.