ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

קניאס: לא אופתע אם ב"ש לא תנצח את חיפה

הפרשן על המוליכה ב"שיחת היום": "הבלמים לא ברמה של אליפות". אהרונוביץ חלק והבהיר לגבי הירוקים: "הפערים גדולים, אין ציפייה". וגם: קאני וסייף

|
ליסב עיסאת מול איגור זלאטנוביץ' (חגי מיכאלי)
ליסב עיסאת מול איגור זלאטנוביץ' (חגי מיכאלי)

מכבי חיפה נמצאת ברצף נהדר של שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ושישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים שלה בסך הכל, כשהיא רוצה להמשיך את המגמה החיובית בשבת מול הפועל באר שבע בטרנר. פרשן רדיו חיפה ו-ONE, איציק אהרונוביץ, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, יחד עם פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס.

איך אתם חושבים שבכר צריך להגיע למשחק?
אהרונוביץ’: “4:3:3, זה מחויב לסמל. נגד בית”ר הוא ניסה להיות חכמולוג וזה עלה לו בסוף. מכבי חיפה הרבה פחות טובה מבאר שבע, היא הכי טובה בארץ בפער, לא מצפה ממכבי חיפה לגדולות, זה מיס מאץ’ אחד גדול. זאת יריבה גדולה. יהיה 0:2 לבאר שבע”.

קניאס: “אני לא מסכים עם איציק. ראינו תוצאות מפתיעות בליגה, גם קבוצות קטנות צריך לדעת לנצח ולא צריך להקטין את מה שמכבי חיפה עשתה. באר שבע זו לא יובנטוס, הפערים לא כאלה גדולים, זה לא יפתיע אותי אם באר שבע לא תנצח”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

יש נקודות תורפה?
קניאס: “כן, אם מכבי חיפה תדע לדחוף את הכדור לקאני על המהירות, על הבלמים של באר שבע, שלא מתאימים לרמה של אליפות. מכבי חיפה במשחק טקטי נכון, כמו בעונה שעברה, יכול לעשות את העבודה. אם ברק בכר יראה משחקים של קאני בבית”ר, הוא יבין שמכבי חיפה צריכה לעשות התקפות מעבר. קני סייף לא היה מבריק בדרבי. למכבי חיפה אין איכות לפצח בונקרים. גל אראל ויתר על הנעת כדור וההרחקה של השחקן פגעה מקצועית במכבי חיפה. אם היה 11 על 11 עד הסוף היה נגמר 3 או 4 למכבי חיפה”.

אהרונוביץ’: “קני סייף יותר חכם מקאני במלא רמות. קאני לא עשה מעבר אחד מאז שהוא הגיע. מה שהיה בעבר לא משנה”.

ברוניניו במקום מי?
קניאס: “לא מכיר אותו. הוא משחק בכנף וב-10 וחסר למכבי חיפה שם שחקן ברמה גבוהה”.

הימורים למשחק?
קניאס: “תיקו”.

אהרונוביץ’: “באר שבע”.

