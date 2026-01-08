הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE: זיו אריה שובר שתיקה, פרשה חדשה בספורט הישראלי ותביעת המיליונים נגד בית"ר ירושלים גידי ליפקין ורז אמיר | 08/01/2026 13:00 זיו אריה (שחר גרוס) זיו אריה שובר שתיקה, פרשה חדשה בספורט הישראלי ותביעת המיליונים נגד בית״ר ירושלים. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט!התוכנית של ONE משודרת מדי יום מראשון עד חמישי בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומשודרת גם כעת. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש