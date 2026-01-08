יום חמישי, 08.01.2026 שעה 13:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מכה לטבריה: חדידה נפצע וייעדר לפחות חודש

אלירן חודדה בבעיה: הקפטן של הקבוצה הצפונית סובל מקרע בשריר הירך האחורי. יחמיץ בוודאות את הפועל פ"ת, הפועל י-ם, בני סכנין וכנראה גם מכבי חיפה

|
גיא חדידה עם סרט הקפטן (חג'אג' רחאל)
גיא חדידה עם סרט הקפטן (חג'אג' רחאל)

מכה לא פשוטה לעירוני טבריה. גיא חדידה, קפטן הקבוצה, שהוחלף בשבת שעברה בניצחון 0:4 מול מכבי נתניה, כי הרגיש כאב בשריר הירך האחורי, סובל מקרע חלקי וייעדר באזור ה-4-5 שבועות. 

הוא לא ישתתף כמובן בשבת הקרובה, במשחק הבית (18:30) מול הפועל פתח תקווה וכן בשבת הבאה, במשחק החוץ מול הפועל ירושלים, בעוד שבועיים, נגד בני סכנין וכנראה גם במחזור ה-21, במשחק מול מכבי חיפה בסמי עופר.

חדידה, שכבש באותו משחק מול נתניה את השער השלישי, כבש העונה ארבעה שערים בליגה ובישל עוד חמישה, ב-15 הופעות. מהמשחק בשבת ייעדר גם מוחמד אוסמן, הנמצא עם נבחרת ניגריה באליפות אפריקה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */