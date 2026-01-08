מכה לטבריה: חדידה נפצע וייעדר לפחות חודש

מכה לא פשוטה לעירוני טבריה. גיא חדידה, קפטן הקבוצה, שהוחלף בשבת שעברה בניצחון 0:4 מול מכבי נתניה, כי הרגיש כאב בשריר הירך האחורי, סובל מקרע חלקי וייעדר באזור ה-4-5 שבועות.

הוא לא ישתתף כמובן בשבת הקרובה, במשחק הבית (18:30) מול הפועל פתח תקווה וכן בשבת הבאה, במשחק החוץ מול הפועל ירושלים, בעוד שבועיים, נגד בני סכנין וכנראה גם במחזור ה-21, במשחק מול מכבי חיפה בסמי עופר.

חדידה, שכבש באותו משחק מול נתניה את השער השלישי, כבש העונה ארבעה שערים בליגה ובישל עוד חמישה, ב-15 הופעות. מהמשחק בשבת ייעדר גם מוחמד אוסמן, הנמצא עם נבחרת ניגריה באליפות אפריקה