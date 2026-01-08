יום חמישי, 08.01.2026 שעה 12:37
ספורט אחר  >> גלישת רוח

גל פרידמן הודיע על סיום עבודתו כמאמן הנבחרת

מפתיע: מאמן נבחרת הגברים בגלישת רוח יסיים את תפקידו, כשהאיגוד קיבל את בקשתו: "מודה על הזכות, בגלל סיבות אישיות לא אוכל להמשיך בתקופה הקרובה"

|
גל פרידמן (ראובן שוורץ)
גל פרידמן (ראובן שוורץ)

איגוד השייט בהודעה מפתיעה. גל פרידמן, המאמן הלאומי של נבחרת הגברים בגלישת רוח וזה שהוביל את תום ראובני לזכייה במדליית הזהב האולימפית בפאריס 2024, הודיע לאיגוד השייט כי יסיים את עבודתו.

פרידמן, מדליסט אולימפי ומאמן מעוטר, ליווה את נבחרת הגברים בקמפיין האולימפי האחרון, שהסתיים בהישג היסטורי - מדליית הזהב של תום ראובני במשחקים האולימפיים. איגוד השייט קיבל את בקשתו של פרידמן.

פרידמן, שזכה בעצמו במדליית זהב אולימפית באתונה 2004, הוא הישראלי היחיד שזכה בזהב אולימפי גם בקריירה כספורטאי וגם כמאמן. ההישג באולימפיאדת פאריס הצטרף לרשימה הארוכה של הצלחות שצבר בקריירה המרשימה שלו כספורטאי.

תום ראובני וגל פרידמן (ראובן שוורץ)תום ראובני וגל פרידמן (ראובן שוורץ)

גל פרידמן מסר: "מודה על הזכות להוביל את הנבחרת בחמש השנים האחרונות, כולל מדליית זהב היסטורית שסגרה אצלי מעגל מספורטאי למאמן. לצערי בגלל סיבות אישיות לא אוכל להמשיך בתקופה הקרובה. אני רוצה להודות לאיגוד, לשי בובר, לסמדר פינטוב ולאלי צוקרמן על התמיכה והעזרה לאורך השנים".

שי בובר, יו"ר איגוד השייט בישראל, התייחס לכך ואמר: "גל פרידמן הוביל את תום ראובני למדליית זהב שתישאר חקוקה לנצח בהיסטוריית השייט הישראלי. אני מודה לגל על הובלת נבחרת הגברים ומאחל לו בהצלחה. אני מקווה כי נשוב לשתף פעולה בעתיד".

סמדר פינטוב, מנכ"לית איגוד השייט, הוסיפה: "לעבוד עם גל הייתה חוויה מיוחדת שממנה מאוד נהניתי. הוא מאמן מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ואני מקווה שנמשיך לעבוד ביחד בעתיד בצורות שונות, כי גל הוא נכס משמעותי לשייט הישראלי".

סמדר פינטוב ושי בובר (שחר גרוס)סמדר פינטוב ושי בובר (שחר גרוס)

אלי צוקרמן, המנהל המקצועי של איגוד השייט, אמר: "איגוד השייט הביא את גל פרידמן לעמדת המאמן בקמפיין פריז מתוך מטרה להביא מדליה אולימפית לישראל. על המטרה הזו גל הסתער חדור מטרה, והצליח להעמיד את תום ראובני בראש הפודיום. היה לי הכבוד והעונג לעבוד איתו".

איגוד השייט יודיע בהמשך על המינוי החדש לתפקיד מאמן נבחרת הגברים בגלישת רוח בדגם IQ פויל, במסגרת הקמפיין האולימפי ללוס אנג'לס 2028, כאשר בשלב זה יוביל את הנבחרת עוזר המאמן סתיו ביימל. סיום עבודתו של פרידמן נעשה בשיתוף ובהסכמת האיגוד ומועד הסיום נבחר כך שיאפשר הכנה מקסימלית לתחרות המטרה הבאה של הנבחרת, שתתקיים באליפות אירופה במאי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */