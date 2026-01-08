יום חמישי, 08.01.2026 שעה 16:56
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"שחקני בית"ר יודעים מה יכול לצאת מהעונה הזו"

אגדת הירושלמים איציק קורנפיין ב"שיחת היום": השוערים כולל בנו שבסגל ("מזכיר אותי"), תביעת בית וגן ("לא רואה איך ימצאו מקום אחר") וזיו אריה

שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בשבת הקרובה (19:30), בית”ר ירושלים תנסה להמשיך את המומנטום האדיר שלה נגד מכבי בני ריינה בטדי. שוער העבר ואגדת הירושלמים, איציק קורנפיין, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על הקבוצה מהבירה, על מה שקורה בצד האדום של העיר, השוערים הנוכחיים של ברק יצחקי ובנו שבסגל.

לפני שנתעסק בבית”ר, איך אתה רואה את ההתנהלות של זיו אריה?
“יש להפועל ירושלים גישה עקבית שהיא הולכת איתה ומאמינים בה. יש להם השנה שנה פחות טובה, זו גישה שאפשר להסכים ולא להסכים אותה. לגבי מה שהיה באספת הקבוצה, סביר להניח שדברים לא יוצאים ככה סתם. אם זה לא היה נאמר אז הייתה יוצאת הכחשה”.

ראית את מסיבת העיתונאים?
“לא”.

הוא אמר שם שהפכו אותו לליצן, שהוא לא יוציא דברים מחדר ההלבשה. הוא אמר שהוא גיבור ישראל בעניין של החטופים.
“אני אוהב לשפוט מקצועי. בצד המקצועי השנה הקבוצה נכשלת, היא לא נראית טוב. מקווה בשבילם שיישארו בליגה”.

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המשחק של בית”ר מול ריינה?
“הדברים מאוד ברורים. בני ריינה תתכונן ותנסה לנצח. בית”ר צריכה לנצח, לא חושב שהשחקנים יהיו שאננים. השחקנים מריחים את הסיטואציה ומה יכול לצאת מהעונה הזאת. כמות האוהדים שמגיעה, זה מדהים מה שקורה. צריכה להיות אווירה נהדרת”.

מה אתה חושב על השוער המחליף, יונתן עוזר?
“במשחק האחרון היה מאוד שקט. לדעתי שוער טוב מאוד שיכול להוות תחליף לסילבה”.

היית נותן לסילבה לנוח?
“הייתי שואל אותו אם הוא יכול לשחק”.

ברק יצחקי ומיגל סילבה (עמרי שטיין)ברק יצחקי ומיגל סילבה (עמרי שטיין)

יש עוד שוער בסגל.
“כן, גם הבן שלי בסגל, הוא בן 20. הוא מזכיר אותי, יש לו עוד עבודה קשה. בעזרת השם יקבל הזדמנות בעתיד”.

הילד מכיר את ההיסטוריה שלך?
“ברור, בעל פה”.

פרסמנו לגבי התביעה בבית וגן נגד בית”ר ירושלים, אתה מכיר את ההיסטוריה שם?
“זה סיפור מאוד מסובך עם הרבה מאוד הליכים משפטיים. אני התחלתי את כל הסיפור הזה כשהייתי יו”ר כי לא היה כסף. זה הלך להליך משפטי, משנת 2010 בערך עד היום לא שולמה שכירות, ובעבר שולמו הרבה מאוד כספים. היום זה המקום היחידי שיכול להכיל את המועדון. לא רואה איך ימצאו להם מקום אחר. יש מנכ”לית שיכולה לקדם את זה בעיריית ירושלים”.

(הפרסום לגבי התביעה בבית וגן, כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” של ONE).

