יום חמישי, 08.01.2026 שעה 13:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בית"ר נערכת לשלם כ-4-5 מיליון ש"ח על בית וגן

לאחר שתביעת נאות בית וגן על חובות דמי חכירה מתקופת גאידמק מתקדמת בביהמ"ש, במועדון מבינים כי הסיכוי להימנע מתשלום נמוך. אברמוב יישא בעלויות

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בבית"ר ירושלים נערכים לכך שהקבוצה תידרש לשלם כ-4-5 מיליון שקלים במסגרת התביעה המתנהלת נגדה בגין השימוש במתקן האימונים בבית וגן, תביעה שמקורה עוד בתקופתו של ארקדי גאידמק כבעלים.

כזכור, כפי שפורסם כבר במרץ 2024 ב-ONE, חברת נאות בית וגן הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים על סך של 7,130,264 מיליון שקלים, בטענה לאי תשלום דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל החל משנת 2010. מטרת התביעה הייתה, בראש ובראשונה, לזרז את פינוי המתחם.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין אמיר איבצן וחגי נצר, המייצגים את חברת הדס קפיטל. במסגרתה נטען כי בשנת 2019 נחתם הסכם פשרה מול רשות מקרקעי ישראל, שלפיו נאות בית וגן התחייבה לשלם לרשות את דמי החכירה עבור כל השנים משנת 2010, וכן תשלומים בגין חידוש הסכם החכירה של המגרש הגדול, ובמקביל רישום הזכויות במגרש הקטן בבית וגן על שמה.

מגרש האימונים בבית וגן (בית"ר ירושלים)מגרש האימונים בבית וגן (בית"ר ירושלים)

עוד נכתב בתביעה, המתייחסת לתקופה שבה שימש ארקדי גאידמק כבעלי הקבוצה: “במסגרת הנספח להסכם הפשרה התחייבה הנתבעת לשלם את חובות העבר וכן את דמי החכירה השוטפים, עבור כל התקופה שבה היא החזיקה ותחזיק במגרשים. נאות בית וגן בע"מ תאפשר לקבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים להמשיך ולעשות שימוש במגרשים כל עוד ייעודם נותר בעינו ו/או עד להקמת מגרשי ספורט חלופיים ומסירתם לעירייה לשביעות רצונה המלאה, וזאת כנגד תשלום חודשי שלא יעלה על גובה דמי החכירה המשולמים לרמ"י על ידי נאות בית וגן”.

על פי פירוט התביעה, בית"ר ירושלים נדרשת לשלם 1,448,822 מיליון שקלים בגין חובות עבר ידועים, 3,158,396 מיליון שקלים בגין חובות עבר שלא היו ידועים, ו־2,523,046 מיליון שקלים נוספים בגין חובות שוטפים עד לסוף שנת 2023.

בבית"ר ירושלים, כמו גם הבעלים ברק אברמוב, מבינים לאן נושבת הרוח בהליך המשפטי, וההערכה היא כי בסופו של דבר הקבוצה תידרש לשלם מיליוני שקלים נוספים.

ברק אברמוב (רדאד גברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

יש לציין כי בעת רכישת המועדון ממשה חוגג, החוב המדובר לא הופיע כחלק מהתחייבויות הקבוצה. אמנם הייתה מודעות לנושא, אך ההערכה הייתה כי נאות בית וגן לא תגיש תביעה, הערכה שהתבררה כשגויה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */