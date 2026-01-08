בית"ר נערכת לשלם כ-4-5 מיליון ש"ח על בית וגן

בבית"ר ירושלים נערכים לכך שהקבוצה תידרש לשלם כ-4-5 מיליון שקלים במסגרת התביעה המתנהלת נגדה בגין השימוש במתקן האימונים בבית וגן, תביעה שמקורה עוד בתקופתו של ארקדי גאידמק כבעלים.

כזכור, כפי שפורסם כבר במרץ 2024 ב-ONE, חברת נאות בית וגן הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים על סך של 7,130,264 מיליון שקלים, בטענה לאי תשלום דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל החל משנת 2010. מטרת התביעה הייתה, בראש ובראשונה, לזרז את פינוי המתחם.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין אמיר איבצן וחגי נצר, המייצגים את חברת הדס קפיטל. במסגרתה נטען כי בשנת 2019 נחתם הסכם פשרה מול רשות מקרקעי ישראל, שלפיו נאות בית וגן התחייבה לשלם לרשות את דמי החכירה עבור כל השנים משנת 2010, וכן תשלומים בגין חידוש הסכם החכירה של המגרש הגדול, ובמקביל רישום הזכויות במגרש הקטן בבית וגן על שמה.

מגרש האימונים בבית וגן (בית"ר ירושלים)

עוד נכתב בתביעה, המתייחסת לתקופה שבה שימש ארקדי גאידמק כבעלי הקבוצה: “במסגרת הנספח להסכם הפשרה התחייבה הנתבעת לשלם את חובות העבר וכן את דמי החכירה השוטפים, עבור כל התקופה שבה היא החזיקה ותחזיק במגרשים. נאות בית וגן בע"מ תאפשר לקבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים להמשיך ולעשות שימוש במגרשים כל עוד ייעודם נותר בעינו ו/או עד להקמת מגרשי ספורט חלופיים ומסירתם לעירייה לשביעות רצונה המלאה, וזאת כנגד תשלום חודשי שלא יעלה על גובה דמי החכירה המשולמים לרמ"י על ידי נאות בית וגן”.

על פי פירוט התביעה, בית"ר ירושלים נדרשת לשלם 1,448,822 מיליון שקלים בגין חובות עבר ידועים, 3,158,396 מיליון שקלים בגין חובות עבר שלא היו ידועים, ו־2,523,046 מיליון שקלים נוספים בגין חובות שוטפים עד לסוף שנת 2023.

בבית"ר ירושלים, כמו גם הבעלים ברק אברמוב, מבינים לאן נושבת הרוח בהליך המשפטי, וההערכה היא כי בסופו של דבר הקבוצה תידרש לשלם מיליוני שקלים נוספים.

ברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

יש לציין כי בעת רכישת המועדון ממשה חוגג, החוב המדובר לא הופיע כחלק מהתחייבויות הקבוצה. אמנם הייתה מודעות לנושא, אך ההערכה הייתה כי נאות בית וגן לא תגיש תביעה, הערכה שהתבררה כשגויה.