המשטרה פרסמה הנחיות למכבי ת"א - בני סכנין

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל, שייערך ביום שבת (15:00), באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לבני סכנין. במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום המשחק החל משעות הבוקר, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, שיפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 13:00 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון.

דגשים נוספים והנחיות לקראת המשחק באצטדיון בלומפילד

הסדרי התנועה:

משעה 11:00 יסגרו רחובות:

▪️ אמץ

▪️ שארית ישראל

▪️ התחיה

להלן מספר הנחיות ודגשים לקהל האוהדים

▪️ יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים.

▪️ חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאירו בכניסה.

▪️ חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

▪️ לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

▪️ ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים.

▪️ הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים מסוג זה עלולה לגרור קנס על סך 3,000 ש”ח והליך פלילי.

▪️ לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב500 ש”ח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

המשטרה הוסיפה להגיד: “אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.

