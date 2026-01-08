קריית גת רוצה לשבור את השיא בליגה א' דרום

סוף שבוע סוער לפנינו בתקווה שמשטחי הדשא לא יעופו באוויר, נוכח הרוחות החזקות שצפויות. המחזור ה-15 בליגה א' דרום צפוי להתקיים כסדרו, מחזור שינעל את הסיבוב הראשון בליגה לעונת 2025/26. במוקד המשחקים: מכבי קריית גת נגד בית"ר נורדיה ירושלים, מ.ס דימונה נגד מ.כ ירמיהו חולון, מכבי יבנה נגד הפועל הרצליה ומ.כ כפר סבא נגד מכבי קריית מלאכי.

יש לציין כי המחזור ה-15 בליגה א' דרום יתפרס על פני שלושה ימים. תחילה ביום שישי עם חמישה משחקים, במוצאי השבת יתקיים משחק נוסף וביום ראשון צמד משחקים שיסגרו את הסיבוב הראשון. מעבר למשחקים המרכזיים, רמת השרון תפגוש את בית"ר יבנה, שמשון תל אביב תארח את עירוני אשדוד, מ.כ ירושלים תתמודד מול אזור וצעירי טירה תפגוש את מרמורק בחדרה.

ראובן טרקו מגיע לכרמי גת פעם נוספת העונה. ינסה להפתיע המוליכה (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת – בית"ר נורדיה ירושלים (09/01, כרמי גת קריית גת, 12:35)

הסיבוב הראשון בעונת המשחקים 2017/18, הסתיים לו כשסקציה נס ציונה (שעלתה ליגה בסוף העונה) הוליכה את הטבלה, ללא הפסדים, ובפער של שמונה נקודות ממכבי יבנה שהייתה במקום השני. נס ציונה עלתה אז ליגה בפער של 16 נקודות מסגניתה. מי שרוצה להידמות לה ואף לשבור את השיא היא המוליכה בעונת 2025/26, מכבי קריית גת.

מובילת הטבלה התקשתה מאוד במשחקה האחרון ביום שלישי מול עירוני אשדוד, שם ניצחה רק 1:2 בדקות הסיום, כאשר המגרש הסינתטי באשדוד ידוע ככזה שעושה נאחס ליריבות, גם לקשות ביותר. מנגד, מצבה של בית"ר נורדיה ירושלים לא מלבלב. הקבוצה תגיע לקריית גת לאחר הפסד לדימונה, כשהיא נושקת אל מתחת לקו האדום. ראובן טרקו ושחקניו יצטרכו לתת מאמץ מוגבר בשביל לצאת עם נקודות מהמשחק הזה.

הפועל ניר רמת השרון – בית"ר יבנה (09/01, אצטדיון גרונדמן רמת השרון, 12:00)

הקבוצה מהמקום האחרון פוגשת את המפתיעה של הסיבוב, לעת עתה. אור אוסטיינד, הרכש החדש, העניק לרמת השרון נקודה יקרה בשלישי האחרון מול מרמורק, יחד איתה היא חולקת את המקום האחרון. אל הקווים הצטרף פיראס מוגרבי, שמכיר היטב את עלי חטיב, גם הוא רכש חדש, שכבר הספיק להפוך במשחקים האחרונים לקפטן הקבוצה ממרום גילו.

איליי איבגי, ינסה לשמח שוב את בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה של שמעון אלקבץ תחסר את רתם יצקר, שברגע של שפל מצא עצמו מול כפר סבא רואה צהוב שני ואדום, רגעים בודדים לפני שהיה אמור להיות מוחלף. ביבנה רוצים לסיים את הסיבוב הראשון בטעם מתוק, עם ניצחון שביעי העונה, עד כה עושה הקבוצה עבודה יוצאת מן הכלל בתקציב די נמוך ביחס ליתר הקבוצות בליגה.

מכבי יבנה – הפועל הרצליה (10/01, אצטדיון טוטו יבנה, 20:15)

לאט לאט הקבוצה של עופר טסלפפה מתחילה להתחבר. הניצחון בשלישי מול קריית מלאכי הראה הרבה אופי, במיוחד שהגיע לאחר ה-2:2 בשישי האחרון מול בית"ר יבנה, במסגרת הדרבי ההיסטורי. מהצד השני, הפועל הרצליה קיבלה לידיה את דור לוי, המאמן שהיה חלק מירידתה של הפועל חדרה (נוער) לליגה הלאומית בעונה החולפת. הקבוצה נראית רע מאוד לאחרונה, עם שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון.

אם הרצליה תצליח להשיג ניצחון מפתיע מול יבנה החזקה, לשתיים יהיו אותן מספר נקודות (19). ניר שטרית, המנכ"ל בהרצליה, ביצע זעזוע שרק בתום העונה נדע האם היה מוצלח או פחות מהמצופה. סטטיסטית, מכבי יבנה מתקשה מאוד העונה בבית, עם ניצחון אחד בלבד ושישה שערי זכות. בהרצליה יבואו נחושים, אך מצבם המנטלי, נוכח התוצאות האחרונות, יקשה מאוד.

אוהדי הפועל כפר סבא, רוצים לצאת לדרך חדשה (רמי ימיני)

מ.כ כפר סבא – מכבי קריית מלאכי (11/01, אצטדיון לויטה כפר סבא, 19:00)

שתי קבוצות ממרכז הטבלה (לשתיהן 20 נקודות) שבתקופה האחרונה קצת פחות יעילות. שתיהן דווקא החלו טוב את העונה אך לאט לאט, עם התקדמותה של הליגה, הקבוצות החלו בהתדרדרות. כפר סבא יצאה בשלישי האחרון עם נקודה מול בית"ר יבנה, בעוד קריית מלאכי הפסידה 3:2 דרמטי למכבי יבנה. הקבוצות מקוות לצאת לדרך חדשה כשתיקו יכול להמשיך את הנפילה, מה שבטוח בשני המועדונים מבינים שדרוש שינוי.

יתר מועדי ומשחקי המחזור

שמשון פזטל תל אביב – מכבי עירוני אשדוד (09/01, ספורטק צפון חדש תל אביב, 12:30)

מ.כ ירושלים – הפועל אזור (09/01, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:30)

מ.כ צעירי טירה – הפועל מרמורק (09/01, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 12:45)

מ.ס דימונה – מ.כ ירמיהו חולון (11/01, דימונה, 17:30)