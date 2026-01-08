דרבי היסטורי בעיר אום אל פאחם בליגה א' צפון

הסערה הצפויה בסוף השבוע לא אמורה לקלקל את חגיגת הכדורגל בליגה א' צפון, כאשר המחזור ה-15 צפוי להתפרס על פני שלושה ימים, בין הימים שישי לראשון. מדובר אגב במחזור שיינעל את הסיבוב הראשון לעונת המשחקים 2025/26, כשבמרכז העניינים צעירי אום אל פאחם תארח את הפועל אום אל פאחם לדרבי היסטורי ראשון בין שני המועדונים.

בהמשך המחזור, המוליכה, מכבי אחי נצרת, שצירפה לשורותיה את אחמד עאבד, תארח את בני מוסמוס. צעירי טמרה תפגוש את כרמיאל, באקה אל גרבייה תתמודד מול עראבה, מכבי נוג'ידאת תחפש ניצחון שלישי מול מ.ס טירה, מגדל העמק ועמרי שחם יפגשו את אתא ביאליק ושלומי דורה, עירוני נשר תנסה להתאושש מול בית שאן ונווה שאנן במפגש עולות חדשות מול הפועל טירת הכרמל.

שחקני אום אל פאחם, דרבי חשוב לפניהם (חג'אג' רחאל)

צעירי אום אל פאחם – הפועל אום אל פאחם (09/01, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:40)

היסטוריה בעיר. המארחת, שהוקמה בשנת 2020, לאחר התפרקותה של מכבי, תפגוש את מי ששיחקה במשך לא מעט שנים בליגה הלאומית, הפועל אום אל פאחם. האורחת צברה בעיות כלכליות, מה שהוריד את הקבוצה לליגה א', ואם לא די בזאת, פתחה עונה במינוס 12 נקודות.

ארבע מחמש הניצחונות של צעירי א.א פאחם העונה הגיעו במשחקי הבית שלה, כך שהקבוצה של אמיר ראדי תבוא במלוא המרץ מול היריבה העירונית, שנחלה הפסד בדמות 2:0 לנווה שאנן ביום שלישי האחרון. למרות מיקומה בטבלה (16 ואחרון), הפועל הבקיעה 20 שערים עד כה העונה, בעוד יריבתה מבית, כבשה רק 19 שערים לעת עתה.

מכבי אחי נצרת – הפועל בני מוסמוס (10/01, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)

כבר ארבעה משחקים ששחקניו של נסים אגברייה לא מפסידים. בשלישי השיגה הקבוצה תיקו מול צעירי אום אל פאחם מהצמרת, בעוד המארחת בעטה בדלי עם 0:0 מול הפועל בית שאן מהתחתית. עלאא סאיג קיבל לסגל שלו את החלוץ הוותיק והמוכשר, אחמד עאבד, שצפוי לעמוד לרשותו ואף לשחק מול בני מוסמוס. באחי נצרת לא תתקבל כל תוצאה מלבד ניצחון והישארות במקום הראשון.

שחקני מכבי אחי נצרת, רוצים להישאר בפסגה (חג'אג' רחאל)

הפועל מגדל העמק – מכבי אתא ביאליק (10/01, מגדל העמק, 20:00)

עמרי שחם, שהגיע לליגה א', ינסה להמשיך את היכולת שהציגה קבוצתו ביום שלישי האחרון, אל מול החבורה של שלומי דורה, מאתא ביאליק, שגם הם השיגו ניצחון במחזור אמצע השבוע. שחם יצטרך למצוא פתרון לסוגיית משחקי הבית, בהם השיגה קבוצתו רק שש נקודות עם ניצחון אחד בלבד. האורחת תצטרך לשמור היטב על השער, כאשר היא סופגת משמעותית יותר במשחקי החוץ שלה.

מכבי נווה שאנן – הפועל טירת הכרמל (11/01, אגרטק חיפה, 21:00)

קרב בין שתי קבוצות שהעפילו בתום עונת המשחקים הקודמת לליגה א'. מעבר לכך, קרב קצוות, הרי שהמארחת במקום השני ואילו האורחת, נמצאת מתחת לקו האדום במקום ה-15, השני מהתחתית הבוערת. על הנייר פערי הרמות מדברים בעד עצמם. נווה שאנן עדיפה, בטירת הכרמל ינסו שלא להתבזות. מרבית הנקודות שהשיגה טירת הכרמל העונה היו דווקא במשחקי החוץ שלה.

יתר מועדי ומשחקי המחזור:

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני כרמיאל (09/01, טמרה, 13:00)

הפועל עירוני באקה אל גרבייה – הפועל עירוני עראבה (09/01, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 13:30)

מכבי נוג'ידאת – מ.ס טירה (09/01, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 13:45)

עירוני נשר – הפועל בית שאן (11/01, אצטדיון נשר, 18:30)