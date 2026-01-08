יום חמישי, 08.01.2026 שעה 10:58
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

פלטשר אישר שיעמוד על הקווים ביונייטד גם בגביע

המאמן הזמני שמחליף את רובן אמורים ידריך את הקבוצה גם מול ברייטון בגביע. הליקויים המערכתיים של השדים האדומים ממשיכים. סיכום ה-2:2 מול ברנלי

פלטשר (IMAGO)
פלטשר (IMAGO)

דארן פלטשר אישר כי ימשיך לשמש כמאמן הזמני של מנצ’סטר יונייטד גם במשחק הגביע מול ברייטון ביום ראשון באולד טראפורד, אך במועדון מבינים היטב שהבעיות העמוקות לא ייפתרו רק באמצעות שינוי הדמות על הקווים. ה-2:2 המאכזב מול ברנלי חיזק את התחושה שמדובר בליקויים מערכתיים ומתמשכים, ולא בעניין נקודתי של מאמן כזה או אחר. פלטשר עצמו סיפר כי כבר ביום שני הייתה תחושה שיקבל את האחריות למשחק הבא, אך כל הפוקוס הופנה תחילה להתמודדות בטורף מור.

מי שהטילו על פלטשר את המשימה הם המנכ”ל עומר ברדה ומנהל הכדורגל ג’ייסון ווילקוקס, שנצפו ביציע הכבוד בסיום המשחק, קפואים מקור ועמוסים במחשבות. גם זה לא הפתיע, נוכח רצף ההופעות המתסכלות של הקבוצה. מאז תחילת נובמבר שיחקה יונייטד עשרה משחקים מול קבוצות שנמצאות כיום בשמינייה התחתונה של הפרמייר ליג, וניצחה רק פעמיים. שלושת המשחקים האחרונים הסתיימו כולם בתיקו, מול יריבות שנאבקות על הישרדות.

הבעיות נמשכות גם לאחר פיטוריו של רובן אמורים, שהגיעו בעקבות 1:1 בלידס והסערה הרגשית שאחריו. פלטשר זנח מיד את מערך שלושת הבלמים ועבר לקו הגנה של ארבעה שחקנים, אך התוצאות לא השתנו מהותית. מול ברנלי זה היה תסריט מוכר: יונייטד שלטה, עלתה ליתרון בזכות צמד של בנג’מין ששקו, אך שוב ספגה שער שוויון במשחק שבו הייתה הקבוצה הדומיננטית.

בנגבנג'מין ששקו (IMAGO)

הנתונים מדגישים את עומק הבעיה. יונייטד שמרה העונה על שער נקי פעמיים בלבד, ופלטשר מודה שזה רחוק מלהספיק. לדבריו, הקבוצה סופגת שערים בקלות יתרה וצריכה להשתפר בהגנה כיחידה אחת, ללא קשר לשיטה הטקטית. במקביל, גם בחלק הקדמי יש החמצות רבות. הקבוצה בעטה 30 פעמים לשער, עשר מהן למסגרת, אך כבשה רק פעמיים, כשברנלי אף חילצה פעמיים כדורים מקו השער.

ובכל זאת, היו גם נקודות אור. ששקו, שלא כבש מאז אוקטובר והגיע לשני שערים בלבד מאז הצטרפותו בקיץ, חגג צמד ראשון במדי יונייטד לאחר סיומות חדות למסירות של ברונו פרננדש ופטריק דורגו. פלטשר סיפר כי ישב איתו יום קודם, הראה לו קטעי וידאו על תנועה לעומק והדגיש שההזדמנויות יגיעו אם ימשיך להאמין. מבחינתו, זה היה ערב חשוב לבניית הביטחון של החלוץ.

נקודת אור נוספת הייתה שיי לייסי הצעיר, שקיבל דקות מועטות בעבר אך הראה תוך שש דקות בלבד עד כמה היה חבל שלא שותף קודם לכן. הוא חתך מהאגף הימני ובעט כדור מסובב שנעצר רק במשקוף, ובהתקפה האחרונה שוב איים מרחוק. פלטשר הבהיר שהוא רואה בו חלק משמעותי מהעתיד של המועדון, שחקן יצירתי, חסר פחד ובעל יכולת השפעה מיידית. בתוך כל חוסר הוודאות סביב זהות המאמן הבא והמשחקים הקשים שמצפים בהמשך, לפחות בכמה נקודות יש ליונייטד סיבה לאופטימיות זהירה.

