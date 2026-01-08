מתחזקת: הפועל עכו קרובה להחתים את פריאס

הפועל עכו מתחזקת: לאחר צירופו של לבאן קוטליה, הקבוצה של צחי נקש קרובה לצירוף של שחקן התקפה נוסף. ל-ONE נודע, כי חלוצה של הפועל חדרה, אנסוני פריאס, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הסגל של הקבוצה, שנאבקת כרגע על כניסה לפלייאוף העליון.

עזיבתו של גודסווי דוניו בתוספת פציעתו של החלוץ אוסאמה חלאילה, שייעדר לפחות בחודש וחצי הקרובים, הובילה למחשבה לצרף שני שחקני התקפה ואחרי צירופו של הגאורגי, כעת מגיע גם הפנמי.

פריאס, שייך לקבוצת אליאנזה הפנמית, בשורותיה סיים כמלך השערים, כבש בעונה האחרונה תשע פעמים והוסיף שלושה בישולים. בחצי העונה שלו בחדרה הוא כבש ארבעה גולים בליגה ועוד שלושה שערים בגביע המדינה.