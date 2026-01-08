יום חמישי, 08.01.2026 שעה 10:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2427-2617הפועל כפר שלם7
2323-2517מ.ס קריית ים8
2327-2417עירוני מודיעין9
2120-2017הפועל עכו10
2124-1717הפועל רעננה11
1826-1817בני יהודה12
1729-1617הפועל עפולה13
1522-1917הפועל חדרה14
1536-2717מכבי יפו15
1425-2017הפועל נוף הגליל16

מתחזקת: הפועל עכו קרובה להחתים את פריאס

לאחר צירופו של קוטליה, ובעקבות עזיבת דוניו ופציעתו של חלאילה, ל-ONE נודע כי חלוצה של הפועל חדרה צפוי לחזק את הקבוצה של צחי נקש. כל הפרטים

|
אנסוני פריאס חוגג (שחר גרוס)
אנסוני פריאס חוגג (שחר גרוס)

הפועל עכו מתחזקת: לאחר צירופו של לבאן קוטליה, הקבוצה של צחי נקש קרובה לצירוף של שחקן התקפה נוסף. ל-ONE נודע, כי חלוצה של הפועל חדרה, אנסוני פריאס, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הסגל של הקבוצה, שנאבקת כרגע על כניסה לפלייאוף העליון.

עזיבתו של גודסווי דוניו בתוספת פציעתו של החלוץ אוסאמה חלאילה, שייעדר לפחות בחודש וחצי הקרובים, הובילה למחשבה לצרף שני שחקני התקפה ואחרי צירופו של הגאורגי, כעת מגיע גם הפנמי.

פריאס, שייך לקבוצת אליאנזה הפנמית, בשורותיה סיים כמלך השערים, כבש בעונה האחרונה תשע פעמים והוסיף שלושה בישולים. בחצי העונה שלו בחדרה הוא כבש ארבעה גולים בליגה ועוד שלושה שערים בגביע המדינה.

