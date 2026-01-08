יום חמישי, 08.01.2026 שעה 10:06
כדורגל ישראלי

ג'קי בן זקן הושעה מכל פעילות במ.ס אשדוד

עקב החולצה נגד איגוד השופטים: בעלי הדרומיים ביקש לדחות את הדיון, בית הדין קיבל את הבקשה אך השעה אותו עד להחלטה אחרת: "לא תינתן דחייה נוספת"

|
ג׳קי בן זקן עם החולצה המדוברת (שחר גרוס)
ג’קי בן זקן, בעלי מ.ס. אשדוד, הושעה מכל פעילות בקבוצתו עד להחלטה אחרת של בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. בן זקן הועמד לדין לאחר שהגיע למשחק כשהוא לובש חולצה לבנה עם הכיתוב: FC ASHDOD AGAINST THE SCAM, כאשר על החולצה הופיע לוגו איגוד השופטים ועליו סימון איקס, צעד שעורר סערה בכדורגל הישראלי.

בן זקן היה אמור להתייצב אתמול (רביעי) לדיון בבית הדין המשמעתי, אך ביקש לדחות את מועד הדיון בעניינו. בעקבות הבקשה, דיין בית הדין המשמעתי, עו”ד נעם ליובין, נעתר לדחייה, אך במקביל החליט להשעות את בעלי מ.ס. אשדוד מכל פעילות.

בהחלטתו כתב ליובין: “בהמשך לבקשת הנאשם ולעמדת התובע, הנני דוחה את הדיון בעניינו של הנאשם בשבוע עד ליום 14.1.26. דחייה נוספת לא תינתן, והדיון בעניינו של הנאשם ייערך בשבוע הבא בכל מקרה. עד להחלטה אחרת בעניינו , הנאשם מושעה מכל פעילות”.

כזכור, בן זקן הגיע עם אותה חולצה מדוברת למשחק של אשדוד נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, התמודדות שנגמרה עם הפסד 1:0 מבחינת הדרומיים. לאחר מכן, אשדוד נקנסה ב-10,000 שקלים ובן זקן עצמו קיבל מכתב מיו”ר המנהלת ארז כלפון: “נדהמתי. מעשה מסית, מסר ציבורי בוטה ומכוער”. האיש החזק במועדון מהנמל הגיב חזרה: “הניסיון להכתים מחאה לגיטימית כהסתה - נואש” וביקש לקיים דיון בנושא השינוי והמהפך הנדרשים באיגוד השופטים ובמערכת התביעה והדיינים, לטענתו.

