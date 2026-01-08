יום חמישי, 08.01.2026 שעה 10:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

סופית: אוטנגה שוחרר מסכנין, דייויד ינחת היום

כפי שפורסם ב-ONE: הקשר, ממנו לא היו מרוצים במועדון, יחפש קבוצה אחרת. הברזילאי, שבילה את העונה האחרונה בליגה הקזחית, צפוי להצטרף באופן מיידי

|
גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)
גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)

בני סכנין מצפה היום (חמישי) לנחיתתו בארץ של הקשר האחורי הברזילאי מייקום דייויד, ששיחק בשתי העונות האחרונות בליגה הקזחית. מדובר בשחקן שיבוא על חשבון הקשר גליד אוטנגה, שכפי שפורסם ב-ONE, הוחלט על שחרורו מהקבוצה, אחרי שלא נקלט מקצועית. שחקן נבחרת קונגו הורחק השנה פעמיים ולא ממש הצליח לתרום ולהטביע חותם במדי הקבוצה, מה שגרם לו לקבל הודעה שהוא יכול לחפש קבוצה.

הרכש החדש, מייקום דייויד, בעונה האחרונה רשם 21 הופעות בליגה הקזחית, כבש שער אחד והוסיף שלושה בישולים. הקשר עזב את ברזיל ב-2022 לדז’יוגאס טלסיאיי הליטאית, אצלה רשם 23 הופעות, בהן רשם שני שערים. לקזחסטן הגיע ב-2024 ובשנתיים בילימי סמאיי רשם 56 הופעות בהם כבש פעמיים והוסיף ארבעה בישולים.

בתוך כך, שרון מימר וחניכיו מתכוננים למשחק בבלומפילד במחזור הקרוב מול מכבי תל אביב. מדובר במבחן סופר חשוב לקבוצה, אחרי התבוסה האחרונה להפועל באר שבע. סכנין תחסר את השחקן ההתקפי הכי משמעותי שלה בקישור, מתיו קוג'ו, שהורחק במשחק האחרון מול מוליכת הטבלה.

