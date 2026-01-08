"רכבת הרים רגשית, MVP? צמרמורת, חלום"

עוד ערב ענק שמצטרף לעונה יוצאת הדופן של דני אבדיה: הכוכב הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס התפוצץ הלילה עם 41 נקודות והיה הגורם המרכזי בניצחון 102:103 דרמטי על יוסטון.

אבדיה הוביל את קבוצתו לערב שכולו אופי, נחישות ודפיקות לב עד השנייה האחרונה. פורטלנד הצליחה לשמור על סיכוייה במאבק על הפליי-אין, כשהיא עולה למאזן 18:20 בעונה הסדירה וממשיכה לבנות מומנטום.

“זו הייתה רכבת הרים של רגשות”, אמר אבדיה בסיום בראיון לאחר המשחק. “יש משחקים שאתה צריך לדעת לנצח גם בדרך הקשה. זה לא היה מושלם בדקות האחרונות, אבל נשארנו מאוחדים ועשינו את מה שצריך. היינו קבוצה טובה מאוד הערב”.

דני אבדיה (רויטרס)

על ההגנה האגרסיבית של יוסטון נגדו סיפר: “לא אשקר, זה היה מאוד לא פשוט. שיחקו מולי חזק ופיזי, אבל אני לא אחד שמתרחק ממגע. אני משחק באותה צורה, תוקף, אגרסיבי, והקבוצה כולה עוזרת לי במצבים כאלה, אז אני שמח”.

בהמשך החמיא אבדיה גם לטומאני קמארה, שקלע 14 נקודות והיה משמעותי ברגעים חשובים: “אני יודע בדיוק איך הוא מרגיש, כי גם אני כזה. הוא חזק בהגנה, הוא לוחם אמיתי, וזה רק ילך וישתפר בהמשך”. על קריאות ה-“MVP” שירדו מהיציעים הודה: “זה נותן צמרמורת. זה חלום של כל שחקן לקבל תמיכה כזאת מהקהל. אני אוהב את פורטלנד ומקווה להישאר כאן”.