יצחקי: ריינה? משחקים כאלה הם הכי מסוכנים

בית”ר ירושלים על הגל. ה-1:2 על עירוני קריית שמונה במחזור שעבר סגר חמישה ניצחונות רצופים עבור הקבוצה בכל המסגרות, רצף אותו הירושלמים ירצו להמשיך גם בשבת (19:30) נגד מכבי בני ריינה בטדי. מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, התכונן למשחק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

לשחק נגד ריינה בטדי עם 25 אלף צופים, היו יכולים להרים גבה על הנתון הזה בתחילת העונה.

”אני שמח מאוד לשמוע שיש ביקוש מאוד גדול לכרטיסים, גם במשחקים שהם בפרופיל יותר נמוך. הקהל עדיין מביע אמון בקבוצה ומגיע בהמוניו לתמוך, זה משמעותי מאוד. לגבי ריינה, משחקים כאלה הם אולי הכי מסוכנים. ישבתי כאן לפני המשחק מול הפועל ירושלים והרימו גבה כשאמרתי שאני חושש, גם מהמשחק הזה אני חושש – יריבה שנלחמת על החיים שלה. נצטרך לנטרל את כל מה שקורה מסביב”.

בית”ר עם 40 שערי זכות מתחילת העונה, אך נראה שמשהו טוב קורה גם בהגנה. איך אתה רואה את השינוי הזה והיכולת ההגנתית?

”גם פה צריך לציין את ההתקפה, וכמובן שמגיע קרדיט לשחקני ההגנה, כשאני מנתח את המשחקים אני רואה שאנחנו עושים את הדברים בצורה הרבה יותר טובה מהעונה שעברה. בסוף עם כל הכיף לשחק כדורגל התקפי, גם השחקנים הכישרוניים צריכים לדעת ללחוץ כשהם איבדו כדור ולחזור אחורה”.

יצחקי: "המשחקים האלה אולי הכי מסוכנים"

המשחק מול ריינה זה משחק קצוות, השחקנים שלך מבינים את הקושי שדיברת עליו? אפשר להכניס להם את זה לראש?

”זה ברור. נתתי דוגמה את הדרבי, למרות ששיחקנו שם כדורגל בסדר גמור, אבל בסוף המשחקים האלה הם משחקים קשים. גם ק”ש באה בתקופה לא טובה, לא צריך יותר מ-5-10 דקות כדי להסתבך במשחק כזה. לא רוצה להגיע לרגעים כאלה בשבת”.

שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

מאמן מתעסק הרבה גם ברמה המנטלית. וכאן בבית”ר השחקנים המובילים כבר עברו משהו בכדורגל.

”אני מתעסק עם זה, זה כבר חלק מההרגל וההתנהלות שלי מול השחקנים שלי כדי להשאיר אותם מפוקסים, בטח במשחקים שהם כביכול פחות גרנדיוזים ודווקא בהם העבודה יותר אינטנסיבית. אנחנו מסתכלים למשחק הקרוב, וכשאתה מתרכז רק במשחק הזה יש כל מיני דרכים כדי לנסות לעשות את המקסימום. אני תמיד אומר לשחקנים, מבחינת איכות ויכולת אתם שם, אבל צריך להביא את האקסטרות האלה”.

אולי בגלל זה גם הבאתם שחקן כמו בוריס אינו, אתה כבר מצליח להבין לאן הולכים איתו מכאן?

”הוא מתאמן איתנו אולי שני אימונים מלאים, הכנסנו אותו לאט לאט. הוא יכול לשחק גם ב-6 וגם ב-8, זה יכול לתת לנו עוד מגוון של דברים ממרכז המגרש ויש עוד תחרות, וזה גם דוחף את השחקנים שבהרכב ושבספסל. אני שמח שהוא הצטרף אלינו ואני מקווה שיצטרף עוד אחד”.

בוריס אינו (רדאד ג'בארה)

יש הרבה משחקים, יש גם גביע, אתה חושב שיש לך את העומק כדי לעבור את זה?

”אני לא חושב שבמשחק הקודם היינו עייפים, מול ק”ש התבלבלנו שם וזה לא בא מעייפות. זה שיש פעמיים או שלוש פעם בחודשיים שלושה משחקים בשבוע, זה לא עומס, השחקנים צריכים לדעת להתאקלם לזה. עומס זה שאתה משחק באירופה ויש לך טיסות או דברים כאלה”.

אמרת בעצמך שמה שקורה בבית”ר לא זכור באליפויות שלה, איך אפשר לשמר את זה והאם זה יכול להישמר רק דרך הצד המקצועי? או שהחיבור עם הקהל?

”זה שילוב. אנחנו בני אדם וגם השחקנים הם חיים את מה שקורה בחוץ, בתקשורת וברחוב, הם חשופים להכל. אנחנו כרגע בכיוון טוב, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שום דבר”.

אוהדי בית"ר (חגי מיכאלי)

עדי יונה: “כל משחק חשוב, בוריס אינו? התחרות רק יכולה להוסיף”

גם עדי יונה דיבר במסע”ת. מסוג המשחקים שרק לבית”ר יש מה להפסיד?

”זה משחק קשה, כמו שעד עכשיו כל משחק היה חשוב – גם הוא חשוב”.

קבוצות מהסוג הזה כשהן באות לטדי, באות לשחק כדורגל קצת אחר ואתם תצטרכו למצוא פתרונות.

”כן זה קרה לנו הרבה במהלך השנה שקבוצות באו והתסגרו, אבל המאמנים והצוות יכינו אותנו בצורה הכי טובה שיש”.

ככל שעוברת העונה אתה נכנס עוד ועוד לזון, אתה מרגיש שאתה בתקופה הכי טובה בקריירה?

”אני מרגיש בתקופה טובה, גם פיזית וגם עם הקבוצה. עובד כל יום כדי להשתפר”.

עדי יונה (אורן בן חקון)

מה השתנה שלאחרונה אתה לא רק מחפש את המסירה וגם בועט, זה הביטחון מהקהל, מהיכולת, מיצחקי?

”נותנים לי גב גם בקבוצה, גם הצוות וגם השחקנים ויכול להיות שזה משפיע מאוד. אני חושב שזה דברים שגם הייתי מביא לפני, וברוך השם עכשיו כשבאים יותר מספרים אז יותר שמים לב לזה. לא חושב ששיניתי משהו ב-180 מעלות”.

אתם ברצף גדול של ניצחונות, איך אתם מתמודדים עם הציפיות שמתחדשות כל פעם מחדש?

”זה דבר שעובדים איתנו עליו בצוות, מנסים להשאיר אותנו בקרקע ולפקס אותנו במשחק הקרוב. אנחנו לא יוצאים יותר מדי למה שאומרים בחוץ, אנחנו שומעים, אבל מצליחים לפקס אותנו”.

שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

זה לא סוד שבית”ר מחפשת עוד שחקנים להתקפה, וזה יכול להשפיע על כל מי שלא יהיה בשיא שלו. כמה התחרות תורמת?

”ככל שיש יותר איכות ועומק זה יכול רק להוסיף, מכל אחד ייצא המקסימום”.

לא הכרת את בוריס אינו, מה אתה יכול לספר עליו?

”הוא אחלה גבר, קיבלנו אותו טוב והוא השתלב מעולה”.

אומרים שבית”ר יכולה העונה לנצח משחקים שבעונה שעברה היא לא הצליחה. מה זה אומר עליכם כקבוצה?

”זה חלק מתהליך שאנחנו עוברים, אנחנו מנסים להישאר מרוכזים במשחק עד הדקות והשניות האחרונות. ברוך השם גם הצלחנו לנצח משחקים בדקות הסיום ולהראות אופי טוב”.