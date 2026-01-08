יום חמישי, 08.01.2026 שעה 08:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
66%3522-379132בוסטון סלטיקס
61%3558-366831ניו יורק ניקס
61%3597-368631פילדלפיה 76'
58%3731-377433טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3719-370932אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
46%4179-414935אטלנטה הוקס
42%3811-370833מילווקי באקס
36%3822-380833שארלוט הורנטס
33%3423-329030ברוקלין נטס
28%3952-364332וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3470-385632אוקלהומה ת'אנדר
70%3907-410733דנבר נאגטס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
67%3316-357930יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
63%3495-345430לוס אנג'לס לייקרס
59%3589-369632פיניקס סאנס
56%3850-393334גולדן סטייט ווריורס
47%4041-397334פורטלנד בלייזרס
39%3832-371733דאלאס מאבריקס
39%3860-378833ממפיס גריזליס
34%4057-387832יוטה ג'אז
34%3622-355132לוס אנג'לס קליפרס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס
23%4289-399335ניו אורלינס פליקנס

מפלצת: שיא עונתי בנק' לאבדיה בניצחון פורטלנד

מה שהוא עושה לא ייאמן: הישראלי הפציץ 41 נקודות, להט ברגעים המכריעים ולא היה רחוק גם משיא הקריירה ב-102:103 של הבלייזרס בדרך לניצחון 4 ברצף

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

הסופרלטיבים כדי לתאר את דני אבדיה ואת מה שהוא עושה מתחילים להיגמר. הבוקר (חמישי) הישראלי להט עם שיא עונתי של 41 נקודות, מרחק שתי נקודות בלבד משיא הקריירה, בניצחון הדרמטי 102:103 של פורטלנד על יוסטון, שהיה הרביעי ברציפות של הטרייל בלייזרס.

שתי היריבות מהמערב הציגו מאבק קשוח, אינטנסיבי ובעיקר הגנתי, עם לחץ מתמשך על הכדור, מאבקים פיזיים והברקות אישיות של כוכבים משני הצדדים. זה היה משחק צמוד לכל אורכו, כזה שהשאיר את ההכרעה פתוחה עד הדקות האחרונות וגרם לאולם להיות על הקצה.

בסיום, הבלייזרס יצאו עם ניצחון דרמטי במיוחד, כזה שייכנס לרשימת ניצחונות הבית המרשימים שלהם העונה. לאחר איבוד כדור בהוצאת חוץ, קווין דוראנט החטיא זריקה קריטית, והרוקטס כבר חשבו שהשיגו סל ניצחון בריבאונד התקפה, אך השעון הראה איחור של מאית שנייה בלבד. כך, במהלך שנראה כמו ניצחון, המשחק הוכרע לטובת המארחים והצטרף לשורת רגעים גדולים שלהם העונה מול קבוצות צמרת.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה כאמור היה כוכב הערב, סיפק עוד הופעה יוצאת דופן והוכיח שוב מדוע הוא הפך לדמות המרכזית של פורטלנד. אבדיה תקף ללא הפסקה את הטבעת, ניצל את היתרון האתלטי מול שחקני יוסטון והקשה על ההגנה לעצור אותו ללא עבירות. הוא סיים עם אחוזים מרשימים של 13 מ-24 מהשדה ו-13 מ-15 מקו העונשין, במשחק שבו היה בלתי ניתן לעצירה ברגעים החשובים. מנגד, אי אפשר היה להתעלם גם מקווין דוראנט, שסיפק תצוגת כוכב קלאסית עם 37 נקודות ו-14 מ-26 מהשדה, בשקט, באלגנטיות ועם תחושת שליטה מוחלטת במשחק.

אחד הנתונים הבולטים של הערב היה הקליעה מחוץ לקשת, שהמשיכה להיות גורם מכריע ברצף המשחקים האחרון של פורטלנד. הבלייזרס קלעו 12 שלשות מ-40 ניסיונות, 30%, אחוז לא מרשים אך טוב משמעותית מזה של יוסטון, שסיימה עם 8 מ-36 בלבד, 22%. גם בערב שבו אף אחת מהקבוצות לא הצטיינה מבחוץ, היתרון היחסי של פורטלנד בתחום הזה עשה את ההבדל והטה את הכף.

אבדיה שומר (רויטרס)אבדיה שומר (רויטרס)

מעבר לסטטיסטיקה, זה היה מפגש סגנונות מרתק. יוסטון ניסתה לנהל משחק “קלאסי” יותר, עם פיק אנד רול, התאמות אישיות וזריקות מיד ריינג’ מחושבות, בעוד פורטלנד בחרה בגישה אגרסיבית, לוחצת ומהירה, עם חדירות, בליץ על הכדור וניסיון לשבור את היריבה בעוצמה. זה הרגיש כמו עימות בין כדורסל שליטה לכדורסל אנרגיה, וכל צד ניסה לכפות את הקצב והאופי שלו. משחקים כאלה מדגישים עד כמה הליגה זקוקה לעימותי סגנון אמיתיים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

המשחק הזה לא רק סיפק רגעי שיא ודרמה, אלא גם סימן עד כמה פורטלנד הופכת לקבוצה שקשה מאוד לנצח, במיוחד בבית. כבר ביום שישי מחכה מפגש נוסף מול אותה יוסטון, והציפיות ברורות: אם זה יהיה אפילו קרוב לרמה של ההתמודדות הזו, מחכה לנו עוד ערב NBA משובח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */