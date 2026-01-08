מפלצת: שיא עונתי בנק' לאבדיה בניצחון פורטלנד

הסופרלטיבים כדי לתאר את דני אבדיה ואת מה שהוא עושה מתחילים להיגמר. הבוקר (חמישי) הישראלי להט עם שיא עונתי של 41 נקודות, מרחק שתי נקודות בלבד משיא הקריירה, בניצחון הדרמטי 102:103 של פורטלנד על יוסטון, שהיה הרביעי ברציפות של הטרייל בלייזרס.

שתי היריבות מהמערב הציגו מאבק קשוח, אינטנסיבי ובעיקר הגנתי, עם לחץ מתמשך על הכדור, מאבקים פיזיים והברקות אישיות של כוכבים משני הצדדים. זה היה משחק צמוד לכל אורכו, כזה שהשאיר את ההכרעה פתוחה עד הדקות האחרונות וגרם לאולם להיות על הקצה.

בסיום, הבלייזרס יצאו עם ניצחון דרמטי במיוחד, כזה שייכנס לרשימת ניצחונות הבית המרשימים שלהם העונה. לאחר איבוד כדור בהוצאת חוץ, קווין דוראנט החטיא זריקה קריטית, והרוקטס כבר חשבו שהשיגו סל ניצחון בריבאונד התקפה, אך השעון הראה איחור של מאית שנייה בלבד. כך, במהלך שנראה כמו ניצחון, המשחק הוכרע לטובת המארחים והצטרף לשורת רגעים גדולים שלהם העונה מול קבוצות צמרת.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה כאמור היה כוכב הערב, סיפק עוד הופעה יוצאת דופן והוכיח שוב מדוע הוא הפך לדמות המרכזית של פורטלנד. אבדיה תקף ללא הפסקה את הטבעת, ניצל את היתרון האתלטי מול שחקני יוסטון והקשה על ההגנה לעצור אותו ללא עבירות. הוא סיים עם אחוזים מרשימים של 13 מ-24 מהשדה ו-13 מ-15 מקו העונשין, במשחק שבו היה בלתי ניתן לעצירה ברגעים החשובים. מנגד, אי אפשר היה להתעלם גם מקווין דוראנט, שסיפק תצוגת כוכב קלאסית עם 37 נקודות ו-14 מ-26 מהשדה, בשקט, באלגנטיות ועם תחושת שליטה מוחלטת במשחק.

אחד הנתונים הבולטים של הערב היה הקליעה מחוץ לקשת, שהמשיכה להיות גורם מכריע ברצף המשחקים האחרון של פורטלנד. הבלייזרס קלעו 12 שלשות מ-40 ניסיונות, 30%, אחוז לא מרשים אך טוב משמעותית מזה של יוסטון, שסיימה עם 8 מ-36 בלבד, 22%. גם בערב שבו אף אחת מהקבוצות לא הצטיינה מבחוץ, היתרון היחסי של פורטלנד בתחום הזה עשה את ההבדל והטה את הכף.

אבדיה שומר (רויטרס)

מעבר לסטטיסטיקה, זה היה מפגש סגנונות מרתק. יוסטון ניסתה לנהל משחק “קלאסי” יותר, עם פיק אנד רול, התאמות אישיות וזריקות מיד ריינג’ מחושבות, בעוד פורטלנד בחרה בגישה אגרסיבית, לוחצת ומהירה, עם חדירות, בליץ על הכדור וניסיון לשבור את היריבה בעוצמה. זה הרגיש כמו עימות בין כדורסל שליטה לכדורסל אנרגיה, וכל צד ניסה לכפות את הקצב והאופי שלו. משחקים כאלה מדגישים עד כמה הליגה זקוקה לעימותי סגנון אמיתיים.

דני אבדיה (רויטרס)

המשחק הזה לא רק סיפק רגעי שיא ודרמה, אלא גם סימן עד כמה פורטלנד הופכת לקבוצה שקשה מאוד לנצח, במיוחד בבית. כבר ביום שישי מחכה מפגש נוסף מול אותה יוסטון, והציפיות ברורות: אם זה יהיה אפילו קרוב לרמה של ההתמודדות הזו, מחכה לנו עוד ערב NBA משובח.