מאייר קלע 8 נקודות, פרדו ניצחה את וושינגטון

ליגת המכללות בכדורסל ממשיכה בשיא הכוח, כשגם הנציגים הישראלים שלנו ממשיכים לצבור רקורד ב-NCAA וכמה מהם שיחקו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) והותירו רושם חיובי.

פרדו של עומר מאייר המשיכה להגדיל את המאזן החיובי שלה ועלתה ל-14 ניצחונות אל מול הפסד אחד העונה, זאת אחרי 73:81 על וושינגטון. מאייר עצמו עלה מהספסל והספיק לקלוע 8 נקודות ב-16 דקות על המגרש.

נועם דוברת ואוניברסיטת מיאמי השיגו גם הם ניצחון. הישראלי וקבוצתו גברו 77:81 על וויק פורסט, כאשר המאזן שלהם עומד בזכות אותה תוצאה על 2:13. דוברת אמנם לא סיים עם נקודות, אך בשבע דקות על הפרקט תרם שני אסיסטים.