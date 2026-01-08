"יכולים להרים את הרמה בהגנה, צריך את כולם"

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 21:45) במוביסטאר ארינה, לשעבר הוויזינק ארינה לשעבר ברקליי קארד ארינה, לשעבר פלסיו דה דיפורטס דה קומונידאד דה מדריד בו יפגשו עודד קטש וחניכיו את ריאל מדריד במשחק שיסגור את שבוע המשחקים הכפול הראשון של הסיבוב השני בתחרות הבכירה של אירופה – היורוליג. הקבוצות מגיעות למשחק הערב במגמות הפוכות לאחר שברצלונה ניצחה את הצהובים במחזור הקודם ביום שלישי והערב הם יבקשו לעצור את רצף שני ההפסדים שלהם, מול מי שניצחה את שני המשחקים האחרונים שלה.

"התחלנו את המשחק הקודם בצורה רעה מאוד והיינו צריכים להיות הגנתית הרבה יותר טובים ממה שהיינו", אמרו תחילה בסביבת הקבוצה לקראת המפגש מול סרג'יו סקריולו וחניכיו שמדורגים ערב המשחק במקום השישי בטבלה שכזכור מוביל ישירות לפלייאוף, למעשה זהו הכרטיס האחרון לפלייאוף שכן מקומות שמונה עד עשר מתחרים בתום העונה הסדירה על שני הכרטיסים האחרונים. קטש ושחקניו יבקשו לעשות במחזור ה-20 דבר שמכבי ת”א לא עשתה מאז עונת 2009/2010, מרץ 2010 ליתר דיוק – לנצח את ריאל מדריד ולהשלים על הבלאנקוס ניצחון כפול במהלך העונה. אז השתיים נפגשו בטופ 16 כשמכבי של פיני גרשון סיימה את השלב במקום הראשון ופגשה את פרטיזן בלגרד לסדרת ההצלבה ממנה האחרונה העפילה לפיינל פור.

הצהובים לא פתחו טוב את המשחק מול בארסה: "הכנסנו את עצמנו לבור שקשה לצאת ממנו", ולקראת המשחק מול הבלאנקוס במועדון יודעים: "אנחנו צריכים לעשות עבודה הרבה יותר טובה מאשר בשני המשחקים האחרונים. צריכים את כולם בתוך המשחק". אחד הדברים שעלו לאחר המשחק בפלאו בלאוגרנה היה שהיו צריכים שעוד שחקנים ירימו את הרמה בהינתן החוסרים, הציפייה היא שמול הבלאנקוס חניכיו של קטש ישחקו כבר יותר אגרסיבי ובטח כאשר מדברים על הריבאונד. "כשחסרים הרבה כלים התקפיים חייבים לנצח דרך ההגנה וזה עניין של רצון".

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

"ראינו בחודש האחרון שאנחנו יכולים להרים את הרמה של ההגנה שלנו מה שלא קרה במחזורים האחרונים", סיכמו בסביבת הקבוצה שם מבהירים כי הם צריכים לבוא מרוכזים מתחילת המשחק בשני צידי המגרש בכדי לעשות את העבודה. מעבר למשחק מול הבלאנקוס ביום ראשון מכבי ת”א תארח את הפועל ירושלים במה שיהיה המשחק האחרון של הקבוצה בסיבוב הראשון של ליגת העל.

וויל ריימן אמר לקראת המשחק: "אנחנו צריכים לחזור לשחק כדורסל קבוצתי טוב יותר, הגנה טובה יותר ולהתחיל את המשחקים טוב יותר ואני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. אנחנו לא יכולים להתחיל את המשחק עם פיגור של 15 נקודות ברבע הראשון כך שאנחנו צריכים לחזור ולשחק כדורסל מנצח, ולחזור לדרך שלנו ולנצח משחק נוסף ביורוליג".

על כך שזה המשחק השני ברציפות של הקבוצה אותו משחקים ללא קהל: "אני לא אוהב את זה ואני לא חושב שזה טוב לכדורסל, ליורוליג, עבורנו ועבור ריאל מדריד. זה לא כיף לעמוד על קו העונשין ושיש שקט מוחלט נקווה שאפשר יהיה לשנות את זה ולחזור לשחק מול אוהדים".