"שמרנו על אינטנסיביות": בהפועל ירושלים מרוצים

הפועל ירושלים הביסה אתמול (רביעי) 72:115 את שלאסק וורוצלאב במסגרת המחוזר ה-13 של היורוקאפ לאחר תצוגת תכלית שבתום 40 דקות של כדורסל קירבה את חניכיו של יונתן אלון להבטחת מקומה בשלב הבא, וזאת כשנותרו עוד חמישה מחזורים לסיומה של העונה הסדירה.

שישה שחקנים בספרות כפולות, 64 נקודות במחצית הראשונה וניצחון כמעט בכל אספקט סטטיסטי היו שווים ניצחון 11 במספר עבור הירושלמים שיתארחו בשבוע הבא ביוון למשחק מול אריס סלוניקי, אך עוד לפני כן ביום ראשון הקבוצה מהבירה תתארח אצל מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-13 והאחרון של הסיבוב הראשון.

הירושלמים דיברו על כך שהגיעו מוכנים למשחק והדבר בלט מההתחלה, משחק שהפך מהר מאוד לכזה שנחשב לכזה ששוחק במעמד צד אחד ואם המחצית הראשונה הייתה תצוגת תכלית התקפית שהסתיימה ב-22 הפרש, הרי שהמחצית השנייה הייתה בסימן ההגנה של הפועל ירושלים שעצרה את יריבתה על 30 נקודות, כלומר 12 נקודות פחות מאשר קלעה במחצית הראשונה. במועדון היו מרוצים במחצית הראשונה מהעצירות שהשיגו, אך גם מהזריקות שהשחקנים לקחו.

קשיוס ווינסטון מדבר עם יונתן אלון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

"כשהובלנו ביתרון גדול רצינו להמשיך באותה האינטנסיביות", אמרו בקבוצה, הרי בסופו של דבר היתרון עלה בכל רבע מ-10 בראשון ל-22 בשני, ל-31 בשלישי וכאמור ל-45 ברביעי זאת כאמור בערב שבו קאדין קרינגטון לא משחק בגלל רגישות בשריר הירך האחורי. המפתח מבחינתה של הקבוצה מהבירה היה להישאר ממוקדים כפי שסיפרו שם. אוסטין ווילי סיפק תצוגה נדירה של 17 נקודות ו-12 ריבאונדים בפחות מ-15 דקות משחק. בכלל חלוקת הדקות של הקבוצה מהבירה במחזור ה-13 של הליגה שמובילה ליורוליג הייתה לא פחות מנהדרת כאשר אף שחקן לא הגיע ל-22 דקות משחק. במחזור הבא קבוצתו של אלון תוכל להבטיח את מקומה בשלב הבא, יחד עם זאת בכדי להבטיח את אחד משני המקומות הראשונים היא תצטרך להמשיך ולנצח.

רצף הניצחונות של הפועל ירושלים החל לו במחזור הרביעי נגד שלאסק וורוצלאב והוא כרגע עומד על עשרה ניצחונות רצופים. כזכור, ביורוקאפ בשלב הבתים הראשון שני המקומות הראשונים בכל בבית שווים כרטיס ישיר לרבע הגמר שמשוחק בפורמט של משחק הדחה, מקומות 3-6 בשני הבתים ממשיכים לשלב שמינית הגמר שמשוחק בפורמט של משחק הדחה, שלב חצי הגמר והגמר משוחקים בפורמט של סדרה בת שלושה משחקים.

אנת'וני לאמב שסיים את המשחק עם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-12 ריבאונדים אמר לאחר המשחק: "שמרנו על האינטנסיביות שלנו במרבית המשחק היו לנו כמה נפילות, אבל חזרנו לעניינים מהר מאוד וזה עזר לנו להגדיל את היתרון כשכולם משחקים כך כולם ניזונים מהאנרגיה הזו ואנחנו יכולים לקלוע הרבה נקודות. זה היה מאמץ קבוצתי, אבל האינטנסיביות והתקשורת שלנו הם אלו שדוחפים אותנו מעבר לקצה".

אנתוני לאמב שומר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

על המשחק השלו: "אני מתמקד בלעזור לקבוצה שלנו באיזו עמדה שאני יכול, אני קופץ בין עמדה שלוש לעמדה ארבע כך שלהבין איך אני יכול עדין להשפיע על המשחק למרות שאני מחליף עמדות ולהיות ניזון מאחרים ולעזור לכולם ולא רק לעצמי.

לקראת מכבי: "זו קבוצה מאוד טובה אנחנו צריכים לנעול אותם מבחינת תוכנית משחק ולוודא שאנחנו לוקחים מהם את החוזקות שלהם ולהתמקד במה שהופך אותנו לקבוצה טובה ולהביא את כל האנרגיות במשך 40 הדקות".